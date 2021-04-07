.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الجائحة تعصف بأكبر اقتصاد في أوروبا.. عجز ألماني الأعلى في 30 عاماً

اقتصاد ألمانيا صناعة السيارات
مصنع للسيارات في ألمانيا
اقتصاد أوروبا

الجائحة تعصف بأكبر اقتصاد في أوروبا.. عجز ألماني الأعلى في 30 عاماً

عجز القطاع العام في ألمانيا بلغ 189.2 مليار يورو في 2020

متابع الغاء المتابعة

برلين - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال مكتب الإحصاءات الألماني، إن عجز القطاع العام في البلاد بلغ 189.2 مليار يورو في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، وهو أول عجز منذ 2013 والأعلى للميزانية منذ إعادة توحيد ألمانيا قبل ثلاثين عاما.

وزيرة الخزانة الأميركية: علينا التأكد من أن العالم مستعد للأزمة الصحية القادمة اقتصاد اقتصاد أميركا وزيرة الخزانة الأميركية: علينا التأكد من أن العالم مستعد للأزمة الصحية القادمة

وعصفت الجائحة، التي راح ضحيتها ما يربو على 77 ألفا في ألمانيا، بأكبر اقتصاد في أوروبا، على الرغم من أن الاقتصاد الألماني أثبت أنه أكثر متانة مما توقع الكثيرون، لأسباب من بينها استمرار الطلب القوي على الصادرات من الصين.

وذكر مكتب الإحصاءات أن الإنفاق العام زاد 12.1% إلى 1.7 مليار يورو، إذ تبذل الحكومة قصارى جهدها لتعويض أثر أشهر من الإغلاق، بينما تراجعت حصيلة الضرائب 3.5% إلى 1.5 تريليون يورو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
زعيم المعارضة في تركيا: حكم أردوغان استبدادي زعيم المعارضة في تركيا: حكم أردوغان استبدادي
احذروا المشروبات المحلاة.. مخاطر صحية وراء لذتها! احذروا المشروبات المحلاة.. مخاطر صحية وراء لذتها!
الأكثر قراءة
مسؤول بالأدوية الأوروبية: هناك صلة بين أسترازينيكا والجلطة مسؤول بالأدوية الأوروبية: هناك صلة بين أسترازينيكا والجلطة
جريمة مروعة هزت مصر.. نبش قبر امرأة وحرق جثتها جريمة مروعة هزت مصر.. نبش قبر امرأة وحرق جثتها
السعودية: تعليق الإفطار والسحور والاعتكاف في رمضان السعودية: تعليق الإفطار والسحور والاعتكاف في رمضان
هذه فحوى الرسالة التي حملها وزير خارجية السعودية للأردن هذه فحوى الرسالة التي حملها وزير خارجية السعودية للأردن
بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. أول تعليق من السيسي بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. أول تعليق من السيسي
صلاح ثالث مصري يهز شباك ريال مدريد.. تعرف على من سبقه صلاح ثالث مصري يهز شباك ريال مدريد.. تعرف على من سبقه
قبل أن تذهب
تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل
تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل
اكتشف المزيد