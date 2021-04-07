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السعودية.. 6 ساعات دوام القطاع الخاص في رمضان

وزارة الموارد البشرية السعودية مناسبة
وزارة الموارد البشرية السعودية
اقتصاد السعودية

السعودية.. 6 ساعات دوام القطاع الخاص في رمضان

مع الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية

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دبي - العربية.نت

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حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، ساعات عمل القطاع الخاص في شهر رمضان المبارك.

وقالت الوزارة في تغريدة لها، اليوم الأربعاء، بحسابها بموقع التواصل "تويتر"، إن ساعات عمل القطاع الخاص في رمضان 6 ساعات.

وأكدت على ضرورة الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل لمنع تفشي فيروس كورونا.

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يذكر أن نظام العمل في السعودية ينص على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي.

وينص كذلك على أن تخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، على ألا تزيد عن 6 ساعات في اليوم أو 36 ساعة في الأسبوع.

وتجري وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعديلات مقترحة على نظام العمل، ومؤخراً رفعتها على منصة استطلاع، وأوضحت الوزارة أنه يمكن لصاحب العمل تكييف ساعات العمل بما يتناسب مع نشاطه والأعمال الموكلة لعامليه بما لا يتجاوز المعيار المحدد لساعات العمل.

لكنها أشارت إلى أن التعديلات المقترحة شملت تخفيض ساعات العمل لمعيار العمل الأسبوعي، وكذلك لشهر رمضان للعاملين المسلمين.

ويهدف مشروع تعديل نظام العمل إلى دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم وإصلاح سوق العمل وتوفير البيئة التشريعية الملائمة لتنمية القطاع الخاص وإيجاد بيئة عمل لائقة للعاملين بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة واستراتيجية سوق العمل في ضوء رؤية المملكة 2030.

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