توقعات "تفاؤلية" من أكبر بنك أميركي عن الاقتصاد.. ماذا قال؟

قال الرئيس التنفيذي لـ"جي بي مورغان" آند تشيس جيمي ديمون، إن الولايات المتحدة قد تكون بصدد ازدهار اقتصادي حتى نهاية 2023 في حالة تطعيم المزيد من البالغين واستمرار الانفاق الاتحادي.

وكتب ديمون في رسالة سنوية للمساهمين نُشرت على موقع البنك "يمكن أن يستمر الازدهار بسهولة إلى 2023 لأن الإنفاق سيستمر لفترة طويلة في 2023".

وبوصفه رئيس أكبر بنك في أميركا، يُنظر لديمون على أنه يمثل القطاع المصرفي الأميركي، وقد استغل الرسالة ليعبر عن رأيه في متانة الاقتصاد والضغط من أجل سياسات تسهم في علاج مشكلة عدم المساواة وتحسين نظام العدالة الجنائية.

وقال ديمون إن الوضع المالي للمستهلك الأميركي في المتوسط "في حالة ممتازة"، مشيرا إلى أن تقييمات سوق الأسهم المرتفعة لها ما يبررها ولكن أسعار سندات وأذون الخزانة الأميركية ليست كذلك.

وكتب أن النمو الاقتصادي الذي توقع أن تشهده الولايات المتحدة خلال العامين المقبلين سيتيح فرصا "للتعامل مع المشاكل الناجمة عن عدم المساواة".

ودعا لرفع الحد الأدنى للأجور على المستوى الاتحادي، وتحسين التدريب على الوظائف في المدارس والجامعات وتسهيل حصول من لهم سوابق جنائية على وظائف.

العجز التجاري الأميركي يبلغ قمة قياسية

إلى ذلك، اتسع العجز التجاري الأميركي ليبلغ مستوى قياسياً مرتفعاً في فبراير شباط، إذ تعافى النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من المنافسين العالميين للبلاد وقد يظل مرتفعا هذا العام، فيما من المتوقع أن يحفز إنفاق مالي ضخم أسرع نمو في نحو أربعة عقود.

وقالت وزارة التجارة الأميركية إن العجز التجاري زاد 4.8% إلى ذروة عند 71.1 مليار دولار في فبراير شباط. كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ العجز 70.5 مليار دولار.