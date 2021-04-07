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صندوق النقد: فوائد تسريع اللقاحات تفوق تريليون دولار

لقاح كورونا
لقاح كورونا
فيروس كورونا

صندوق النقد: فوائد تسريع اللقاحات تفوق تريليون دولار

بحال سيطرت جميع الدول على الوباء في وقت أقرب من المتوقع

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - (ا ف ب)

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قدر صندوق النقد الدولي في تقرير صدر الأربعاء تحقيق أكثر من 1000 مليار دولار من العائدات الضريبية الإضافية بحلول عام 2025 على مستوى العالم، إذا سيطرت جميع الدول على الوباء في وقت أقرب من المتوقع.

ولاحظ صندوق النقد الدولي في تقريره حول مراقبة الميزانيات الصادر كجزء من اجتماعات الربيع أن من شأن هذا أيضًا "توفير المليارات من إجراءات المساعدات الإضافية" على اقتصادات الدول.

وقال واضعو التقرير إن "التطعيم بالتالي مجزٍ لأنه يوفر قيمة ممتازة مقابل الأموال العامة المستثمرة لتسريع الإنتاج العالمي للقاحات وتوزيعها".

كما في أكتوبر، أوصى صندوق النقد الدولي أيضًا بفرض ضريبة مؤقتة على أعلى المداخيل لمساعدة الحكومات على تلبية احتياجات التمويل المتعلقة بالوباء.

وأضاف أنه "من أجل تجميع الموارد الضرورية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز شبكات الأمان وتنشيط الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من الضروري إجراء إصلاحات ضريبية وطنية ودولية".

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