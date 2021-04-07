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عجز تجارة أميركا الشهري يتخطى 71 مليار دولار.. أعلى مستوى تاريخي

نيوجيرسي اقتصاد أميركا
نيوجيرسي
اقتصاد أميركا

عجز تجارة أميركا الشهري يتخطى 71 مليار دولار.. أعلى مستوى تاريخي

تراجع الواردات 0.7% إلى 258 مليار دولار

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واشنطن - (ا ف ب)

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بلغ العجز التجاري في الولايات المتحدة في فبراير أعلى مستوى تاريخي بـ 71,1 مليار دولار نتيجة تراجع الصادرات أكثر من الواردات، كما أعلنت الأربعاء وزارة التجارة.

وفي فبراير زاد العجز التجاري 4,8% مقارنة مع أرقام الشهر الماضي المصححة مع انخفاض الواردات بـ 0,7% إلى 258,3 مليار دولار وتراجع الصادرات ب2,6% إلى 187,3 مليار دولار. وهذا أكثر مما توقعه المحللون الذين راهنوا على عجز بـ 70,5 مليار دولار.

وفقط للسلع ووفقا للمناطق الجغرافية، ارتفع العجز التجاري مع الصين 10% خلال شهر لكنه تقلص كثيرا بـ42% مع المكسيك وتراجع 5% مع الاتحاد الأوروبي.

وقال اورن كلاشكين خبير الاقتصاد لدى "أكسفورد إيكونوميكس" في مذكرة إنه "يتوقع أن يستمر اتساع العجز التجاري في حين سيتكثف النهوض الأميركي في الربيع والصيف".

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وأكد أن "تحسن الوضع الصحي وإعادة فتح الاقتصاد ونفقات الموازنة ستعطي دفعا للطلب المحلي وستمارس ضغوطا كبرى على الصادرات"، التي تعتمد على التعافي الأبطأ للاقتصاد في بقية العالم.

وازداد العجز التجاري للسلع حتى 88 مليار دولار في فبراير مقابل 85,2 مليار قبل شهر في حين أن الفائض في الخدمات وصل إلى 16,9 مليار مقابل 17,4 مليار قبل شهر.

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