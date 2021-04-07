مجلس الوزراء السعودي يمنح الموافقة لفتح فرع لـ"بنك مصر" في المملكة

عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته أمس الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ومن أبرز القرارات التي انتهى إليها المجلس، تفويض وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في السعودية ووزارة التجارة والصناعة في سنغافورة في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقال مجلس الوزراء السعودي في بيانه أمس الثلاثاء، إنه وافق على منح رخصة لـ"بنك مصر" لفتح فرع في المملكة.

إلى جانب الموافقة -من حيث المبدأ- على مبادرة "المجتمع السياحي"، وتفويض وزير السياحة - أو من ينيبه - بالتنسيق مع وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس الصندوق الاستئماني للمبادرة مع البنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.



من ناحية أخرى، تمت الموافقة أيضاً على قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات.

وبيّن وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، أن المجلس تطرق إلى مسيرة التنمية التاريخية غير المسبوقة والمتواصلة في جميع القطاعات والمناطق بالمملكة، مثمناً في هذا الصدد تدشين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برنامج "شريك" الذي يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتطوير المساهمة في النمو المستدام للاقتصاد الوطني، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار كأولوية وطنية للمملكة، بوصفها دولة ممكّنة للأعمال ولبيئتها الداعمة، من خلال خطوات استباقية ومبتكرة بالمنطقة، تستهدف تنمية الاستثمارات المحلية خلال السنوات المقبلة.