.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مجموعة الـ 20 تمدد تعليق ديون الدول الفقيرة 6 أشهر

مجموعة العشرين
دول مجموعة العشرين
مجموعة العشرين

مجموعة الـ 20 تمدد تعليق ديون الدول الفقيرة 6 أشهر

وزير الاقتصاد الإيطالي: قرار التمديد حتى نهاية 2021 سيكون الأخير

متابع الغاء المتابعة

ميلانو - (أ ف ب)

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت مجموعة العشرين خلال اجتماع افتراضي ترأسته إيطاليا الأربعاء تمديد تعليق ديون الدول الأكثر فقرا التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا، لستة أشهر إضافية حتى نهاية عام 2021.

وصرح وزير الاقتصاد الإيطالي دانييلي فرانكو للصحافيين "قررنا تمديد مبادرة تعليق خدمة ديون الدول الأكثر ضعفا حتى نهاية 2021"، موضحا أنه التمديد "الأخير". وطلبت المجموعة من صندوق النقد الدولي منح قروض جديدة للدول الأكثر فقرا المتضررة من الوباء.

كان صندوق النقد الدولي مدد آلية تخفيف خدمة الديون لـ28 دولة تعد من الأفقر في العالم، والتي كانت ستنتهي في الـ13 من الشهر الحالي.

مما يسمح لها بالحفاظ على الأموال لتدابير التخفيف من تداعيات جائحة كورونا.

سيقدم الإعفاء على شكل منح تغطي مدفوعات خدمة الديون المستحقة السداد بين 14 أبريل و15 أكتوبر من هذا العام بقيمة 238 مليون دولار بموجب صندوق احتواء الكوارث والإغاثة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو مهين لرئيسة مفوضية أوروبا بأنقرة..والضيفة مذهولة فيديو مهين لرئيسة مفوضية أوروبا بأنقرة..والضيفة مذهولة
خالد سامي يجري عملية زرع كلى.. ومفاجأة حول المتبرع خالد سامي يجري عملية زرع كلى.. ومفاجأة حول المتبرع
الأكثر قراءة
السعودية: تعليق الإفطار والسحور والاعتكاف في رمضان السعودية: تعليق الإفطار والسحور والاعتكاف في رمضان
مسؤول بالأدوية الأوروبية: هناك صلة بين أسترازينيكا والجلطة مسؤول بالأدوية الأوروبية: هناك صلة بين أسترازينيكا والجلطة
بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. أول تعليق من السيسي بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. أول تعليق من السيسي
صلاح ثالث مصري يهز شباك ريال مدريد.. تعرف على من سبقه صلاح ثالث مصري يهز شباك ريال مدريد.. تعرف على من سبقه
هذه فحوى الرسالة التي حملها وزير خارجية السعودية للأردن هذه فحوى الرسالة التي حملها وزير خارجية السعودية للأردن
بعد موجة غضب.. حلا الترك تخرج عن صمتها: أحب أمي بعد موجة غضب.. حلا الترك تخرج عن صمتها: أحب أمي
قبل أن تذهب
كورونا أم تصفية جسدية.. وفيات غامضة بين قيادات ميليشيا الحوثي
كورونا أم تصفية جسدية.. وفيات غامضة بين قيادات ميليشيا الحوثي
اكتشف المزيد