وسط نقص في الإمدادات.. لقاح "موديرنا" يدخل حملة التطعيم في بريطانيا

تبدأ بريطانيا اليوم الأربعاء، توزيع لقاح Moderna المضاد لفيروس كورونا للمرة الأولى، وسط تصاعد المخاوف من لقاح AstraZeneca البريطاني السويدي ونقص إمدادات اللقاحات المطلوبة لشهر إبريل.

ويعد Moderna اللقاح الثالث الذي يتم إقراره في بريطانيا بعد AstraZeneca وPfizer. وقد تعاقدت بريطانيا على 17 مليون جرعة من اللقاح الجديد.

يأتي ذلك ضمن سباق رئيس الوزراء البريطاني Boris Johnson لإعادة فتح الاقتصاد كلياً في 21 من يونيو المقبل.