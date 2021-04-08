البنك المركزي: ارتفاع التضخم الأساسي بمصر لـ3.7% في مارس

قال البنك المركزي المصري إن التضخم الأساسي ارتفع ارتفاعا طفيفا إلى 3.7% على أساس سنوي في مارس آذار من 3.65% في فبراير شباط.

ولا يشمل معدل التضخم الأساسي الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية.

وكان البنك الإفريقي للتنمية، قد أعلن الثلاثاء، موافقته على إقراض مصر 145 مليون يورو لتحسين شبكة السكك الحديدية في البلاد على خلفية حادث تصادم قطارين الشهر الماضي خلّف 18 قتيلا وعشرات الجرحى.

وقال البنك في بيان نشره على موقعه الرسمي "وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية على قرض بقيمة 145 مليون يورو لتمويل تحسين أداء نظام السكك الحديدية في البلاد".

وأضاف البيان "من المتوقع أن يستفيد أصحاب الدخول المنخفضة، والذين يشكلون حوالي 40% من جملة السكان (100 مليون نسمة)، من تحسينات (السكك الحديدية) حيث يعتمدون على القطارات كوسيلة نقل ميسورة التكلفة".

وتأتي الموافقة على القرض بعد 10 أيام على توقيف 8 أشخاص على ذمة تحقيقات النيابة العامة في حادث تصادم القطارين بمحافظة سوهاج جنوب البلاد الشهر الماضي.