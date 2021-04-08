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عُمان ترفع عدد السلع الغذائية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة

سلطنة عمان اقتصاد مناسبة
سلطنة عمان
اقتصاد عمان

عُمان ترفع عدد السلع الغذائية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة

قامت بتعزيز الدعم لاستهلاك الوقود والكهرباء والمياه

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دبي - العربية.نت

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أطلقت سلطنة عمان حزمة المبادرات الاجتماعية التي تقدمت بها الجهات المعنية، ويوجه بدراسة ومعالجة أوضاع الشركات المتأثرة بالتحديات الاقتصادية.

وقامت حكومة عمان برفع عدد السلع الغذائية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة من 93 إلى 488، كما قامت بتعزيز كمية الوقود المدعوم والمستهلك من قبل حاملي بطاقة الدعم الوطني من 200 ليتر إلى 400 لتر شهرياً .

ومن ضمن الرزم التحفيزية، تم إقرار تعزيز حجم الدعم المقدم لبرامج وزارة التنمية الاجتماعية المتعلقة بمعالجة الحالات المعسرة.

كما إعفاء كافة المواطنين الذين يقل دخلهم الشهري عن 350 ريالا من مديونيات برنامج القروض السكنية الميسرة لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

من جهة أخرى، تقديم بنك تنمية العماني تسهيلات مالية بدون فوائد ورسوم للعاملين لحسابهم لخاص، وذلك وفقا للأسس التي سيعلنها البنك.

إلى ذلك، إطلاق هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برنامجا تمويليا طارئا موجها لرواد الأعمال حاملي بطاقة الريادة، وفقا للضوابط التي ستعلنها الهيئة.

بالمقابل، أعلن جهاز الاستثمار العُماني تشكيل مجلس إدارة بورصة مسقط، وذلك تماشياً مع مرسوم سلطاني رقم 5 / 2021 بتأسيس شركة بورصة مسقط كشركة مساهمة مقفلة.

وهنأ رئيس جهاز الاستثمار العماني المجلس على تولي مسؤولية هذه المؤسسة الحيوية بالنسبة للاقتصاد، موضحاً بأن البورصات هي من أدق المؤشرات التي تعبر عن مدى صحة الاقتصادات عالمياً، ويؤكد دعم الجهاز الكامل لمجلس الإدارة في مهمته المقبلة من أجل تحقيق النمو المستدام لـ"بورصة مسقط".

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