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محمد بن سلمان: مشروعات ستوفر الطاقة الكهربائية لأكثر من 600 ألف وحدة سكنية

السعودية طاقة شمسية
ألواح طاقة شمسية
اقتصاد السعودية

محمد بن سلمان: مشروعات ستوفر الطاقة الكهربائية لأكثر من 600 ألف وحدة سكنية

أكد وجود مشروعات أخرى للطاقة المتجددة في أنحاء العالم سنعلن عنها في حينها

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دبي - العربية.نت

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قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في تصريح بمناسبة توقيع اتفاقيات لسبعة مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، في مناطق مختلفة من المملكة، إن الطاقة الإنتاجية لهذه المشروعات، بالإضافة إلى مشروعي سكاكا ودومة الجندل، إلى أكثر من 3600 ميجا وات.

وأضاف أن هذه المشروعات ستوفر الطاقة الكهربائية لأكثر من 600 ألف وحدة سكنية، وستخفض أكثر من 7 ملايين طن من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وقد حقق بعض هذه المشروعات أرقاماً قياسية جديدة تمثلت في تسجيل أقل تكلفة لشراء الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية في العالم. حيث بلغت تكلفة شراء الكهرباء من مشروع الشعيبة 1.04 سنت أميركي لكل كيلو وات ساعة، وستتبع هذه المشروعات مشروعات أخرى للطاقة المتجددة، في أنحاء العالم، سنعلن عنها في حينها.

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وقال ولي العهد "إنه قد تم خلال الأسابيع الماضية الإعلان عن "مبادرة السعودية الخضراء" و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، والتي بينت أننا بصفتنا منتجاً عالمياً رائداً للبترول، ندرك تماماً نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة تغير المناخ، واستمراراً لدورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة، سنواصل هذا الدور لتحقيق الريادة في مجال الطاقة المتجددة".

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