وزير الصناعة السعودي: بنك التصدير نفذ عمليات بـ4 مليارات ريال منذ إطلاقه

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، إن بنك التصدير والاستيراد استطاع منذ إطلاقه، دراسة مشروعات بقيمة تجاوزت 8 مليارات ريال، وأتم الالتزام بـ6 مليارات ريال، كما قام بتنفيذ عمليات بقيمة 4 مليارات ريال.

وأضاف في تصريحات لقناة "الإخبارية" الرسمية السعودية، أن هذه المبالغ غطت العديد من القطاعات، وشركات متوسطة وصغيرة وكبيرة، موزعة على 45 دولة.

وأوضح الخريف أن البنك سيعمل على تطوير عدد من المنتجات، متوقعًا أن تصل هذه المنتجات إلى 17 منتجًا؛ مبينًا أن البنك بدأ بـ6 منتجات.

بحسب الخريف، "تهدف هذه المنتجات إلى مساعدة المصدّرين على تمويل عملائهم خارج المملكة؛ خاصة في الدول التي يوجد فيها مخاطر أعلى أو خبرة المصدر فيها ضعيفة".