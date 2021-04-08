.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

وزير الصناعة السعودي: بنك التصدير نفذ عمليات بـ4 مليارات ريال منذ إطلاقه

بندر الخريف
بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي
اقتصاد السعودية

وزير الصناعة السعودي: بنك التصدير نفذ عمليات بـ4 مليارات ريال منذ إطلاقه

قام بدراسة مشروعات بقيمة تجاوزت 8 مليارات ريال

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، إن بنك التصدير والاستيراد استطاع منذ إطلاقه، دراسة مشروعات بقيمة تجاوزت 8 مليارات ريال، وأتم الالتزام بـ6 مليارات ريال، كما قام بتنفيذ عمليات بقيمة 4 مليارات ريال.

وأضاف في تصريحات لقناة "الإخبارية" الرسمية السعودية، أن هذه المبالغ غطت العديد من القطاعات، وشركات متوسطة وصغيرة وكبيرة، موزعة على 45 دولة.

تداول: شركتان خليجيتان في طريق الطرح المزدوج بسوق السعودية أسواق المال سوق السعودية تداول: شركتان خليجيتان في طريق الطرح المزدوج بسوق السعودية

وأوضح الخريف أن البنك سيعمل على تطوير عدد من المنتجات، متوقعًا أن تصل هذه المنتجات إلى 17 منتجًا؛ مبينًا أن البنك بدأ بـ6 منتجات.

بحسب الخريف، "تهدف هذه المنتجات إلى مساعدة المصدّرين على تمويل عملائهم خارج المملكة؛ خاصة في الدول التي يوجد فيها مخاطر أعلى أو خبرة المصدر فيها ضعيفة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
سوفيتي حاز جائزة نوبل.. طردته بلاده وسحبت جنسيته سوفيتي حاز جائزة نوبل.. طردته بلاده وسحبت جنسيته
فوائده لا تحصى.. وحفنة منه تقي من جفاف الجلد وتؤخر شيخوخته فوائده لا تحصى.. وحفنة منه تقي من جفاف الجلد وتؤخر شيخوخته
الأكثر قراءة
إعلان من وكالة الأدوية عن أسترازينيكا ينسف كل الماضي إعلان من وكالة الأدوية عن أسترازينيكا ينسف كل الماضي
بعد موجة غضب.. حلا الترك تخرج عن صمتها: أحب أمي بعد موجة غضب.. حلا الترك تخرج عن صمتها: أحب أمي
خطفت الأنظار بموكب المومياوات.. خطفت الأنظار بموكب المومياوات.. "حفيدة حتشبسوت" تتحدث
ليفربول يدين الهجوم العنصري تجاه ليفربول يدين الهجوم العنصري تجاه "الثلاثي"
توفر 51 ألف وظيفة للسعوديين.. قرار بتوطين 3 أنشطة ومهن توفر 51 ألف وظيفة للسعوديين.. قرار بتوطين 3 أنشطة ومهن
فيديو مهين لرئيسة مفوضية أوروبا بأنقرة..والضيفة مذهولة فيديو مهين لرئيسة مفوضية أوروبا بأنقرة..والضيفة مذهولة
قبل أن تذهب
ماهي السيناريوهات المتاحة أمام مصر والسودان للتعامل مع أزمة سد النهضة؟
ماهي السيناريوهات المتاحة أمام مصر والسودان للتعامل مع أزمة سد النهضة؟
اكتشف المزيد