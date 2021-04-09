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هيئة الأدوية الأوروبية: ندرس حالات تجلط مرتبطة بلقاح "جونسون آند جونسون"

جونسون آند جونسون
لقاح كورونا

هيئة الأدوية الأوروبية: ندرس حالات تجلط مرتبطة بلقاح "جونسون آند جونسون"

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العربية.نت

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قالت هيئة الأدوية الأوروبية، اليوم الجمعة، إنها تدرس حالات تجلط للدم بعد تلقي لقاح جونسون آند جونسون.

وكانت حالات مشابهة من الآثار الجانبية أحدثها لقاح أسترازينيكا وأدت إلى تعليق العديد من الدول التطعيم باستخدامه، وإعطاء الجرعة الثانية لمن هم دون 55 عاماً باستخدام لقاحات أخرى كما أعلنت فرنسا اليوم.

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وقد أكدت منظمة الصحة العالمية، أنها لا تستطيع في غياب بيانات كافية، إصدار توصية بشأن تغيير اللقاح المضاد لكوفيد بين جرعتين، وهو ما تعتزم فرنسا القيام به لمن هم دون سن 55 عامًا ممن تلقوا جرعة أولى من أسترازينيكا.

مع التطورات المتلاحقة التي ارتبطت بلقاح أسترازينيكا، والجدل الذي أثاره حول تسببه في حدوث جلطات دموية لدى بعض المتلقين، تبرز أسئلة ملحة حول الأعراض الجانبية "النادرة" التي تحدثها لقاحات كورونا بصفة عامة لدى بعض متلقي اللقاحات المختلفة.

وجددت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية دفاعها عن اللقاح، مشددة على أن مخاطره نادرة جداً، وقالت، الأربعاء، إنه يجب إدراج جلطات الدم كأحد الآثار الجانبية "النادرة جدًا" للقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، لكنها أكدت أن فوائد اللقاح ما زالت تفوق مخاطره.

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