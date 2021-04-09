هيئة العلا تكشف موعد طرح مشروع مترو "رحلة عبر الزمن"

أفادت صحيفة "الاقتصادية" بأن الهيئة الملكية لمحافظة العلا تستهدف طرح مشروع المترو لمخطط "رحلة عبر الزمن" خلال عام 2022، وفق ما نقلته عن المهندس أحمد الجهني رئيس قطاع التطوير والبناء وإدارة الأصول في الهيئة.

وأضاف الجهني، أن هناك نحو 100 مشروع متنوع ما بين بنية تحتية ومرافق ومنتجعات ومراكز ثقافية ستطرح خلال المرحلة الأولى من مخطط "رحلة عبر الزمن"، جزء منها تم طرحه فيما سيطرح الجزء المتبقي بداية من الربع الرابع من العام الجاري، منوهاً بأن المدة الزمنية المحددة لتنفيذ مراحل مخطط "رحلة عبر الزمن" هي 15 عاماً.

وأوضح رئيس قطاع التطوير والبناء وإدارة الأصول في هيئة العلا، أن الهيئة تعمل حالياً على تطوير مخطط منطقة وادي عشار من خلال زيادة عدد الفلل الفندقية هذا العام من 32 حالياً إلى 175، حيث سيتم الوصول إلى أكثر من 1000 غرفة على مستوى العلا، و10 آلاف غرفة حتى عام 2035، جزء منها ستعمل الهيئة على تنفيذه فيما سيعمل القطاع الخاص على تنفيذ الجزء الآخر.

وأفاد أيضاً بأن المخطط يعد المرحلة الأولى من تطوير محافظة العلا بهدف جعلها واجهة ثقافية وعالمية للفنون والتراث والطبيعة، مبيناً أن المخطط سيتم تنفيذه من خلال تطوير خمسة أحياء و15 مقراً ثقافياً على امتداد مسافة 20 كيلومتراً وأكثر من 7000 عام من الحضارة الإنسانية.