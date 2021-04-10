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السعودية.. توزيع 6 ملايين جرعة لقاح كورونا

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توزيع اللقاحات في المراكز المتخصصة بالسعودية
لقاح كورونا

السعودية.. توزيع 6 ملايين جرعة لقاح كورونا

هذه الفئة مستثناة من شرط حجز المواعيد لتلقي اللقاح في المملكة

متابع الغاء المتابعة

العربية نت - حامد القرشي - مريم الجابر

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أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تلقي أكثر من 6 ملايين شخص لجرعة لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن، عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق السعودية.

وأكدت وزارة الصحة إتاحة أخذ لقاح ‫كورونا مباشرة بدون حجز موعد في تطبيق صحتي وتضمن التوجيه الصادر من الصحة، إلزام مراكز التطعيم في كافة مناطق السعودية باستقبال من تجاوزت أعمارهم 75 عاما وأكثر بدون موعد، وتمكينهم من أخذ اللقاح بكل سلاسة.

وشددت الوزارة على ضرورة توفير جميع مراكز اللقاح التابعة لوزارة الصحة خيار كرسي متحرك مع مرافق كخدمة مميزة مع وصول عملاء هذه الفئة، وتسهيل إجراءات الدخول والتسجيل وإعطاء الأولوية في التطعيم دون انتظار.

وتلتزم جميع مراكز اللقاح التابعة لوزارة الصحة بتسجيل بيانات المطعمين من هذه الفئة بشكل فوري في منصة صحة وفي القوائم غير المتصلة بالشبكة Offline sheets في حال عدم توفر المنصة بالإضافة إلى نظام EOD.

وأكدت على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة والتباعد الاجتماعي، للحد من انتشار فيروس كورونا، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

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