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دبي: 1.18 تريليون درهم حجم التجارة الخارجية بـ 2020

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اقتصاد دبي

دبي: 1.18 تريليون درهم حجم التجارة الخارجية بـ 2020

بلغت قيمة الواردات 686 مليار درهم

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دبي - العربية.نت

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بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية في العام 2020 نحو 1.182 تريليون درهم، بدعم حزم التحفيز الهادفة لمساعدة الاقتصاد على مواجهة آثار جائحة كورونا.

وسجلت كمية التجارة في النصف الثاني من العام الماضي نمواً مقارنة بالنصف الثاني من العام 2019 بنسبة 6% ليصل اجمالي كميتها إلى نحو 100 مليون طن في 2020.

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 8% لتصل إلى 167 مليار درهم فيما بلغت قيمة الواردات 686 مليار درهم وقيمة إعادة التصدير 329 مليار درهم.

وقال ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، إن قطاع التجارة الخارجية يثبت بهذا المستوى من الأداء المتميز قدرته على تحقيق الانتعاش سريعاً في مواجهة الأزمات.

وأضاف أن الأداء المتميز لقطاع التجارة الخارجية في العام 2020 يدعم تنفيذ خطة دبي الخمسية لرفع قيمة التبادل التجاري الخارجي للإمارة إلى 2 تريليون درهم.

وأكد أن دبي تعمل باستمرار على تعزيز إنجازاتها عبر تطوير الحلول العملية التي تمكنها من مواجهة الازمات العالمية وتحويلها إلى فرص جديدة وقد قدمنا للعالم مجدداً نموذجاً متفرداً في معالجة الانعكاسات الاقتصادية والصحية لأزمة جائحة كوفيد 19.

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