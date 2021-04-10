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دولتان تستحوذان على ثلث صادرات السعودية.. ما هما؟

هيئة تنمية الصادرات السعودية
تنمية الصادرات السعودية
اقتصاد السعودية

دولتان تستحوذان على ثلث صادرات السعودية.. ما هما؟

رغم تحديات الجائحة صادرات سنوية للمملكة تفوق 657 مليار ريال

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دبي - العربية.نت

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استحوذت الصين واليابان على 27.7% من إجمالي قيمة الصادرات السعودية البالغة 657.55 مليار ريال خلال العام الماضي 2020، وذلك بنحو 182.3 مليار ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وتشتمل الصادرات السعودية على صادرات السلع المحلية، سواء نفطية أو غير نفطية، إضافة إلى صادرات السلع الأجنبية المعروفة بإعادة التصدير.

سجلت صادرات السعودية المتجهة إلى الصين واليابان تراجعا خلال 2020 بنسبة 35% متأثرة بشكل أساسي بانخفاض قيمة الصادرات النفطية، التي تأثرت أسعارها بجائحة كوفيد-19، إضافة إلى تأثير حركة التجارة العالمية بالإغلاقات الاقتصادية.

وتراجعت نسبة استحواذ الصين واليابان على الصادرات السعودية من 28.5% خلال 2019 إلى 27.7% في 2020. ومقارنة بآخر خمسة أعوام، فإن نسبة استحواذ الدولتين على صادرات السعودية ارتفع من 22.1% عام 2016 إلى نحو 27.7% في 2020.

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