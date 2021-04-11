التأمينات السعودية تدعم العاملين بـ6 مليارات ريال ضد تداعيات كورونا

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، اليوم الأحد، عن حصيلة مبادرة دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وذكرت المؤسسة على حسابها بموقع التواصل "تويتر، أنها صرفت أكثر من 6 مليارات ريال من خلال مبادرة الدعم من صندوق نظام التعطل عن العمل "ساند".

وأضافت المؤسسة أنها دعمت أكثر من 485 ألف موظف يعملون لدى أكثر من 84 ألف منشأة.

أكثر من 6 مليار ريال تم صرفها من خلال مبادرة الدعم من صندوق نظام التعطل عن العمل #ساند — التأمينات الاجتماعية (@SaudiGOSI) April 11, 2021

وأوضحت أن حزم الدعم حافظت على استقرار منشآت القطاع الخاص ومحافظة العاملين بها على وظائفهم.

استجابة لأمر ملكي، كانت المؤسسة قد بدأت دعم العاملين السعوديين المتأثرين من تداعيات كورونا في القطاع الخاص، عبر صرف تعويض لمدة 9 أشهر اعتباراً من بداية شهر مايو 2020، عبر صرف تعويض شهري بنسبة وصلت إلى 60% من الأجر المسجل في نظام التأمينات للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص.

وفي سبتمبر 2020، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن صدور الموافقة بتمديد الدعم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وفقاً للأمر الملكي بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، تبدأ اعتباراً من شهر نوفمبر 2020 وحتى شهر يناير 2021.

وأوضحت أن نسبة الدعم تكون بحد أقصى 50% من العاملين السعوديين في المنشآت التي ما زالت متضررة من الجائحة، ليصبح مجموع مدة الدعم الذي حظي به العاملون السعوديون في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا تسعة أشهر.