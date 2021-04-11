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تراجع تحويلات المصريين بالخارج لـ2.5 مليار دولار في يناير

تحويلات المصريين في الخارج مناسبة
مصر.. تحويلات العاملين في الخارج تراجعت تراجعا طفيفا في يناير
المركزي المصري

تراجع تحويلات المصريين بالخارج لـ2.5 مليار دولار في يناير

البنك المركزي قال الشهر الماضي إن التحويلات زادت 10.5% في 2020 بأكمله

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القاهرة – رويترز

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قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الأحد إن تحويلات العاملين في الخارج تراجعت تراجعا طفيفا في يناير كانون الثاني إلى 2.54 مليار دولار من 2.65 مليار قبل عام.

وكان البنك المركزي قال الشهر الماضي إن التحويلات زادت 10.5% في 2020 بأكمله لتصل إلى 29.6 مليار دولار.

بينما سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة يوليو/يناير ارتفاعاً ‏‏‏بمعدل 10.6%‏ بنحو 1.7 مليار دولار لتسجل نحو 18.1 مليار دولار (مقابل نحو 16.3 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019/2020).

وكان البنك المركزي المصري قد أشار الأسبوع الماضي، إلى أن التضخم الأساسي ارتفع ارتفاعا طفيفا إلى 3.7% على أساس سنوي في مارس آذار من 3.65% في فبراير شباط.

ولا يشمل معدل التضخم الأساسي الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية.

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