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ماذا قال وزيرا التجارة والاتصالات لـ 260 من رواد الأعمال السعوديين؟

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اللقاء عقد افتراضيا
اقتصاد السعودية

ماذا قال وزيرا التجارة والاتصالات لـ 260 من رواد الأعمال السعوديين؟

الدولة حريصة على تذليل العقبات ومعالجة التحديات التي تواجههم

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دبي - العربية.نت

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عقد وزير التجارة السعودي، الدكتور ماجد القصبي، بمشاركة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، اللقاء المفتوح بحضور أكثر من 260 من روّاد ورائدات الأعمال لمناقشة التحديات والحلول التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في المملكة.

وأكد القصبي أن روّاد ورائدات الأعمال هم العصب الحقيقي للاقتصاد، والدولة حريصة على تذليل العقبات ومعالجة التحديات التي تواجههم، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمركز الوطني للتنافسية "تيسير" ومركز الأعمال السعودي يعملون على توحيد الجهود لتمكين وتحفيز المنشآت.

من جانبه أكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن روّاد ورائدات الأعمال في التجارة الإلكترونية أثبتوا كفاءتهم وسطروا قصص نجاح حقيقية أثناء جائحة كورونا، وهم أبطال رحلة التعافي والازدهار، وأن وزارة الاتصالات تعمل على تذليل العقبات التي تواجههم بالشراكة مع جميع الجهات الحكومية.

وناقش اللقاء أبرز التحديات التي تواجه رواد الأعمال في التجارة الإلكترونية المتمثلة في التراخيص والاستضافة والبنية التقنية ومعوقات قطاع النقل والخدمات اللوجستية والمعاملات التجارية وحقوق المستهلك والتاجر وغيرها.

يشار إلى أن منسوبي القطاع الخاص بإمكانهم رفع مرئياتهم وتحدياتهم المتعلقة بالأنظمة والتشريعات والإجراءات في كل القطاعات إلكترونيًا عبر منصة مرئيات القطاع الخاص لتتم معالجتها واتخاذ القرارات حيالها للإسهام في تحسين بيئة الأعمال في المملكة.

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