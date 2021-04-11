.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مدينة دبي الصناعية تستهدف إضافة 50 مصنعا جديدا في 2021

دبي
جانب من مدينة دبي
اقتصاد دبي

مدينة دبي الصناعية تستهدف إضافة 50 مصنعا جديدا في 2021

ليصل عدد المصانع بها إلى 300 مصنع

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تسعى مدينة دبي الصناعية إلى وصول عدد المصانع المنتجة فيها إلى نحو 300 مصنع بنهاية العام الجاري، فيما تجاوز عدد المصانع في المدينة بنهاية العام الماضي 250 مصنعا، وفقا لسعود أبو الشوارب، مدير عام المدينة.

وأضاف أنه تم استثمار نحو 420 مليون درهم في المدينة خلال 2020 في في البنية التحتية وسكن العمال، متوقعا ضخ استثمارات جديدة خلال 2021 من قبل المصانع والمنشآت التابعة للشركات بالإضافة إلى التوسعات المستمرة.

وأضاف أن المدينة تضم 64 مصنعا منتجا في الوقت الحالي تعمل بقطاع الأغذية والمشروبات بالإضافة إلى 12 مصنع تحت الإنشاء متوقعا الإنتاج فيها مطلع 2022 في الوقت الذي بلغت فيه مساحات الأراضي التي تم تأجيرها في المدينة نحو 120 مليون قدم مربعة من إجمالي مساحة 500 مليون قدم مربعة، وفقا لصحيفة الخليج.

وقال أبو الشوارب إن مدينة دبي الصناعية تواصل النمو من خلال الاستثمارات الجديدة التي تدخلها من قبل المستثمرين والشركات الراغبة في التوسع بالقطاع الصناعي في الإمارات مدعومة بالأراضي والبنية التحتية المتطورة وسهولة الأعمال، فضلاً عن البنية اللوجستية القوية في الدولة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
صرخة من لاجئ إيراني معتقل بتركيا.. صرخة من لاجئ إيراني معتقل بتركيا.. "الإعدام إذا تم ترحيلي"
"مجزرة قرصنة" تضرب كلوب هاوس.. تسريب بيانات 1.3 مليون
الأكثر قراءة
الدفاع السعودية: إعدام 3 من منسوبي الوزارة بتهمة الخيانة العظمى الدفاع السعودية: إعدام 3 من منسوبي الوزارة بتهمة الخيانة العظمى
السر بالأكسجين الطبي .. الصحة العالمية تتحدث عن هجوم كورونا الحاد السر بالأكسجين الطبي .. الصحة العالمية تتحدث عن هجوم كورونا الحاد
جثمان الأمير فيليب قد ينتظر سنوات لدفنه في مثوى أخير جثمان الأمير فيليب قد ينتظر سنوات لدفنه في مثوى أخير
أنباء عن اقتراب رحيلهما.. وقف برنامجي إعلاميين من الإخون في تركيا  أنباء عن اقتراب رحيلهما.. وقف برنامجي إعلاميين من الإخون في تركيا 
فيديو مؤلم.. مصرع طفلتين سقطت عليهما شاحنة في مصر فيديو مؤلم.. مصرع طفلتين سقطت عليهما شاحنة في مصر
"بس يا بابا".. محمد رمضان يرد على انتقادات عمرو أديب
قبل أن تذهب
هل إجراءات فرنسا كافية ضد كورونا؟
هل إجراءات فرنسا كافية ضد كورونا؟
اكتشف المزيد