مدينة دبي الصناعية تستهدف إضافة 50 مصنعا جديدا في 2021

تسعى مدينة دبي الصناعية إلى وصول عدد المصانع المنتجة فيها إلى نحو 300 مصنع بنهاية العام الجاري، فيما تجاوز عدد المصانع في المدينة بنهاية العام الماضي 250 مصنعا، وفقا لسعود أبو الشوارب، مدير عام المدينة.

وأضاف أنه تم استثمار نحو 420 مليون درهم في المدينة خلال 2020 في في البنية التحتية وسكن العمال، متوقعا ضخ استثمارات جديدة خلال 2021 من قبل المصانع والمنشآت التابعة للشركات بالإضافة إلى التوسعات المستمرة.

وأضاف أن المدينة تضم 64 مصنعا منتجا في الوقت الحالي تعمل بقطاع الأغذية والمشروبات بالإضافة إلى 12 مصنع تحت الإنشاء متوقعا الإنتاج فيها مطلع 2022 في الوقت الذي بلغت فيه مساحات الأراضي التي تم تأجيرها في المدينة نحو 120 مليون قدم مربعة من إجمالي مساحة 500 مليون قدم مربعة، وفقا لصحيفة الخليج.

وقال أبو الشوارب إن مدينة دبي الصناعية تواصل النمو من خلال الاستثمارات الجديدة التي تدخلها من قبل المستثمرين والشركات الراغبة في التوسع بالقطاع الصناعي في الإمارات مدعومة بالأراضي والبنية التحتية المتطورة وسهولة الأعمال، فضلاً عن البنية اللوجستية القوية في الدولة.