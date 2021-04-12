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بريطانيا تعيد فتح اقتصادها جزئياً بعد أشهر من القيود الأصعب في تاريخها

اقتصاد بريطانيا

بريطانيا تعيد فتح اقتصادها جزئياً بعد أشهر من القيود الأصعب في تاريخها

المئات يصطفون أمام المتاجر مع إعادة فتحها للمرة الأولى منذ 20 ديسمبر

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العربية.نت

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بعد أشهر من فرض أصعب القيود في تاريخ بريطانيا في زمن السلم، بدأت بريطانيا اليوم الاثنين، فتح اقتصادها جزئياً، بالسماح بإعادة فتح متاجر التجزئة وقطاع الضيافة في الهواء الطلق، والأندية الرياضية والصالونات.

واصطف المئات أمام المتاجر منذ الصباح، فيما قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن إعادة الفتح "خطوة كبيرة" نحو الحرية، لكنه حض الناس على التصرف بمسؤولية لأن فيروس كورونا لا يزال يمثل تهديداً.

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وكان جونسون، قد أعرب عن تفاؤله بإمكانية فتح الاقتصاد بالكامل في 21 يونيو لكن دون ضمانات.

وقال في وقت سابق من هذا العام إنه يأمل في عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل شبه تام في إنجلترا بحلول نهاية يونيو، عارضاً استراتيجيته لرفع القيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19 بشكل "حذر" إنما "لا رجعة فيه" بدءاً بإعادة فتح المدارس مطلع مارس.

يذكر أن المملكة المتحدة تفرض منذ مطلع العام ثالث إغلاق لمكافحة الوباء مع تسجيل طفرة إصابات ناجمة عن نسخة متحورة عن الفيروس أسرع انتشاراً ظهرت في جنوب إنجلترا، وقاربت معها المستشفيات على استنفاد طاقاتها في ذلك الحين.

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