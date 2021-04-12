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تصريح صادم.. البيت الأبيض: نقص الرقائق الإلكترونية يتعلق بالأمن القومي

رقائق إنتل
رقائق إنتل
أميركا وبايدن

تصريح صادم.. البيت الأبيض: نقص الرقائق الإلكترونية يتعلق بالأمن القومي

البيت الأبيض يريد أن يعمل عن كثب مع الصناعة لمنع حدوث نقص في الرقائق الإلكترونية في المستقبل

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واشنطن - رويترز

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قال البيت الأبيض إن حزمة الاستثمارات في البنية التحتية التي اقترحها الرئيس جو بايدن والبالغة تريليوني دولار، تتضمن 300 مليار دولار لتعزيز قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة، من بينها 50 مليار دولار لإنتاج وبحوث الرقائق الإلكترونية.

وفي تصريح صادم، أوضح البيت الأبيض أن نقص الرقائق الالكترونية مسألة تتعلق بالأمن القومي للولايات المتحدة.

وسيعلن بايدن الملامح الرئيسية لمسعاه لإعادة بناء قطاع التصنيع، في تعليقات إلى اجتماع لمسؤولين كبار بالبيت الأبيض والرؤساء التنفيذيين لحوالي 20 شركة كبرى سيركز على نقص في أشباه الموصلات يعكر صفو صناعة السيارات وشركات التكنولوجيا.

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وقال البيت الأبيض في تقرير بشأن خطة بايدن للوظائف إن الاستثمارات المقترحة تتضمن أيضا 50 مليار دولار لإنشاء مكتب جديد بوزارة التجارة لمراقبة الطاقة الصناعية المحلية وتمويل استثمارات في إنتاج سلع حيوية.

وتتضمن الخطة أيضاً 46 مليار دولار لإعطاء دفعة لتصنيع الطاقة النظيفة من خلال مشتريات اتحادية وتعزيز الابتكار في قطاعات مثل السيارات والموانئ والمضخات وأيضا تكنولوجيات حيوية مثل المفاعلات النووية المتطورة والوقود.

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