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مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو تفاجئ الأسواق.. كيف أتت؟

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اقتصاد أوروبا

مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو تفاجئ الأسواق.. كيف أتت؟

مبيعات التجزئة في الـ19 دولة التي تستخدم اليورو ارتفعت 3% عن الشهر السابق في فبراير

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بروكسل – رويترز

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كشفت بيانات صدرت اليوم الاثنين مبيعات تجزئة أقوى من المتوقع بمنطقة اليورو في فبراير شباط، إذ خففت بعض الدول قيود مكافحة جائحة كوفيد - 19 في ذلك الشهر قبل أن تعود لتشديدها في مارس آذار.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن مبيعات التجزئة في الـ19 دولة التي تستخدم اليورو ارتفعت 3% عن الشهر السابق في فبراير شباط لكنها هبطت 2.9% على أساس سنوي.

وكان استطلاع رأي أجرته رويترز قد توقع زيادة 1.5% على أساس شهري وتراجعا نسبته 5.4% على أساس سنوي.

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وفي هذا السياق، قال اقتصادي منطقة اليورو لدى بنك آي.إن.جي بيرت كولين "في ضوء أن إيطاليا شهدت تخفيفا للقيود في فبراير شباط فقد ساعد ذلك في تحقيق زيادة في المبيعات بنسبة 8.4%، بينما سمحت هولندا بتسلم طلبيات الإنترنت من المتاجر من منتصف فبراير شباط مما أدى لزيادة المبيعات 5.4%".

وأضاف "السؤال المهم الآن هو ما إذا كان المستهلكون يتطلعون للإنفاق عندما يعود الاقتصاد للعمل... مع تراكم المدخرات بشكل كبير على مدى العام الماضي، فهناك فرصة كبيرة للتعافي".

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