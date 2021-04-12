مدينة عربية تستعد لتشغيل سيارة ذاتية القيادة في 2023

قال ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إن الإمارة ستشغل سيارات ذاتية القيادة لجنرال موتورز في دبي اعتبارا من 2023.

ناقشت مع جيف بليش، المدير التنفيذي القانوني لشركة جنرال موتورز- كروز مستقبل التنقل الذكي وأبرز مستجداته وحضرت توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة العالمية وهيئة الطرق والمواصلات لتشغيل مركبات الشركة ذاتية القيادة في دبي اعتباراً من 2023 ليصل عددها الي 4000 مركبة في 2030. pic.twitter.com/OGjnKcy99l — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) April 12, 2021

جاء ذلك عقب توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة العالمية وهيئة الطرق والمواصلات لتشغيل مركبات الشركة ذاتية القيادة في دبي اعتباراً من 2023 ليصل عددها الي 4000 مركبة في 2030.

وناقش الشيخ حمدان مع جيف بليش، المدير التنفيذي القانوني لشركة جنرال موتورز- كروز، اليوم الإثنين، مستقبل التنقل الذكي وأبرز مستجداته.

وأضاف ولي العهد في تغريدة عبر تويتر، أن دبي ستكون الأولى خارج أمريكا في تشغيل مركبات كروز للتنقل الذاتي تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن تكون دبي دائما في المركز الأول والمدينة الأفضل للعيش والعمل.

وتابع: "هدفنا تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقّل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة عبر مختلف وسائل المواصلات بحلول 2030".

وأشار إلى أن رؤية دبي لمستقبل القيادة الذاتية هدفها خفض تكاليف النقل بمقدار 900 مليون درهم سنوياً، وتوفير 1.5 مليار درهم بخفض التلوث البيئي بنسبة 12% سنوياً، وتحقيق 18 مليار درهم من العائدات الاقتصادية كل عام بزيادة كفاءة قطاع النقل بحلول 2030.