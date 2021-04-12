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وزير التجارة السعودي: القطاع الخاص سيكون الموظّف الأول للمواطن

وزير الإعلام السعودي المُكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي
وزير الإعلام السعودي المُكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي
برنامج شريك

وزير التجارة السعودي: القطاع الخاص سيكون الموظّف الأول للمواطن

بدعم من برنامج شريك

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دبي - العربية.نت

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قال وزير التجارة وزير الإعلام المكلف في السعودية الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي إن الحكومة تسعى لأن يكون القطاع الخاص الموظّف الأول للمواطنين.

وأشار إلى أن دور القطاع الخاص يتضمن أيضا خلق فرص استثمارية كبرى تعزز من مساهمته في الناتج المحلي لتصل إلى 65% بحلول 2030.

ولفت إلى أن برنامج شريك والبرامج الأخرى ستسهم في مواصلة تقدم الاقتصاد السعودي ليصل إلى المركز الخامس عشر، كما سيعزز البرنامج مكانة البلاد بوصفها دولة ممكّنة للأعمال ولبيئتها الداعمة، وفقا لحديثه لجريدة الشرق الأوسط.

وأوضح أن أهم إنجاز تحقق في السنوات الأربع الماضية هو خلق نموذج عمل للأجهزة الحكومية تحت إشراف وقيادة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، بحيث أصبحت الأجهزة الحكومية مرنة وسريعة في تعاملاتها وتنظر بمنظور خدمة المستثمر وفق وتيرة تشاركية عالية.
واشار إلى أن البرنامج يُمكن الشركات الوطنية الكبرى من توسيع استثماراتها بزيادة 50% مقارنة بوضعها الحالي وتنمية القدرات الاستثمارية لها وزيادة قدرتها التنافسية إقليمياً وعالمياً.

وتابع: "لدينا اليوم شركات عملاقة، فالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من أكبر أربع شركات عالمية في البتروكيماويات، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري من أكبر أربع شركات للنقل البحري عالمياً، وقبل أشهر حصل اندماج بين بنكي الأهلي وسامبا ليشكلا كيانا ضخما وعملاقا، وبلا شك إيجاد شركات عملاقة تفتح أسواقا على مستوى العالم هدف رئيسي من أهداف برنامج (شريك)".

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