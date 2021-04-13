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الصحة العالمية: هذه الحيوانات تسببت في ظهور فيروسات جديدة 

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا

الصحة العالمية: هذه الحيوانات تسببت في ظهور فيروسات جديدة 

لوجود مخاطر كبيرة بانتقال أمراض معدية جديدة إلى الإنسان

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دبي - العربية.نت

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طلبت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء من دول العالم بأسرها تعليق بيع الثدييات البرية الحية في الأسواق الغذائية لوجود مخاطر كبيرة بانتقال أمراض معدية جديدة إلى الإنسان.

وشددت المنظمة في بيان مشترك مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على أن "الحيوانات لا سيما البرية منها هي مصدر أكثر من 70% من كل الأمراض المعدية الناشئة لدى الإنسان والكثير منها ناجمة عن فيروسات جديدة".

وانتقال عدوى كوفيد-19 إلى الإنسان من الحيوان هي من أكثر الفرضيات التي رجحها خبراء كلفتهم الأمم المتحدة بالتحقق من منشأ الفيروس.

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