.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

غوتيريش: العالم فشل في الاستجابة "المنصِفة" لجائحة كورونا

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
فيروس كورونا

غوتيريش: العالم فشل في الاستجابة "المنصِفة" لجائحة كورونا

دعا إلى الوصول العادل إلى اللقاحات للجميع "في كل مكان"

متابع الغاء المتابعة

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لأن مكافحة جائحة كوفيد_19، سواء تعلق الأمر بالتطعيم أو بالمساعدات الاقتصادية، أثبتت حتى الآن أنها فشلت على مستوى العمل متعدد الأطراف.

وقال في كلمة ألقاها في الأمم المتحدة، أمس الاثنين، أمام منتدى حول تمويل التنمية: "إن دعم الاستجابة العالمية المنصفة والانتعاش الاقتصادي في مواجهة الجائحة هو اختبار للتعددية. هذا اختبار فشلنا فيه حتى الآن".

وأضاف أن "التطعيم هو مجرد مثال واحد.. يتركز نحو 75% من اللقاحات التي أعطيت في عشر دول فقط حول العالم.. العديد من الدول لم تبدأ بعد في تحصين العاملين الصحيين لديها والمواطنين الأكثر ضعفاً".

ماذا لو تبرع 10 مليارديرات فقط بما كسبوه في عام "كورونا"؟ قصص خاصة ثروات ماذا لو تبرع 10 مليارديرات فقط بما كسبوه في عام "كورونا"؟

وتابع: "النقص العالمي في اللقاحات يهدد صحة ورفاهية الجميع".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إننا "نحتاج إلى الوصول العادل إلى اللقاحات للجميع في كل مكان".

وأضاف أن "نقص التضامن ذاته" ينسحب على المساعدات الاقتصادية، حيث "قامت بعض الدول باعتماد برامج إغاثة بمليارات الدولارات، في حين أن العديد من الدول النامية تواجه عبء ديون يستحيل التغلب عليه، ما يجعل أهداف التنمية المستدامة بعيدة المنال تمامًا إذا لم يُصحح الوضع".

وأشار إلى أنه "في عام 2019، حتى قبل تفشي الوباء، كانت 25 دولة تنفق على خدمة الديون أكثر مما تنفق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية مجتمعة".

وقال غوتيريش أيضاً إن "الحاجة إلى مساعدات التنمية أكبر من أي وقت، وأحث المانحين والمؤسسات الدولية على التحرك.. إن دعم مجموعة العشرين تمديد مبادرة تعليق خدمة الدين حتى نهاية هذا العام أمر مرحب به، لكنني أطالب بتمديد آخر حتى عام 2022".

وأشار إلى أن جائحة كورونا تسببت "بأكثر من 3 ملايين وفاة" منذ ديسمبر 2019، وفي "أسوأ ركود منذ 90 عامًا، وأعادت نحو 120 مليون شخص إلى الفقر المدقع، بينما فقد العالم ما يعادل 255 مليون وظيفة بدوام كامل".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"الوضوء بالمناديل".. تصريح من عالم أزهر يحدث ضجة في مصر
تقنية شهرها كورونا قد تكون أملاً لعلاج السرطان والإيدز تقنية شهرها كورونا قد تكون أملاً لعلاج السرطان والإيدز
الأكثر قراءة
محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد "رمي الأموال"
عمرو أديب لمحمد رمضان: عمرو أديب لمحمد رمضان: "لو محدش رباك أنا هربيك"
السعودية.. غداً أول أيام شهر رمضان في المملكة السعودية.. غداً أول أيام شهر رمضان في المملكة
"المرحلة الحرجة".. إعلان لا ينذر بالخير من منظمة الصحة
معركة عمرو أديب ومحمد رمضان.. الرد بضربة تحت الحزام! معركة عمرو أديب ومحمد رمضان.. الرد بضربة تحت الحزام!
خسارة الكلاسيكو تفتح النار على كومان.. ولابورتا يختار شاباً لخلافته خسارة الكلاسيكو تفتح النار على كومان.. ولابورتا يختار شاباً لخلافته
قبل أن تذهب
تقنية استخدمت في تصنيع لقاح كورونا.. قد تعالج من السرطان
تقنية استخدمت في تصنيع لقاح كورونا.. قد تعالج من السرطان
اكتشف المزيد