.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

صفقة "بريكست" ما زالت معلّقة.. البرلمان الأوروبي يؤجل قراراً حاسماً

بريكست
بريكست

صفقة "بريكست" ما زالت معلّقة.. البرلمان الأوروبي يؤجل قراراً حاسماً

تصويت البرلمان الأوروبي سيكون الخطوة الأخيرة في إقرار الاتفاقية

متابع الغاء المتابعة

بروكسل - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعطى البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر للجنتين رئيسيتين للتصويت هذا الأسبوع على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، لكنه أرجأ قراراً بشأن ما إذا كان البرلمان بكامل هيئته سيعطي موافقته في وقت لاحق هذا الشهر.

وتصويت البرلمان الأوروبي سيكون الخطوة الأخيرة في إقرار الاتفاقية التي أُبرمت بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في ديسمبر.

إيرلندا الشمالية تغلي بسبب بريكست.. عنف لا مثيل له من سنوات العرب والعالم بريكست إيرلندا الشمالية تغلي بسبب بريكست.. عنف لا مثيل له من سنوات

وكان أعضاء البرلمان قد علّقوا عملية التصويت في مارس، احتجاجا على تغييرات بريطانية للترتيبات بشأن إيرلندا الشمالية.

وفي يناير أطلق البرلمان الأوروبي مراجعة تستمر‭ ‬شهرين لاتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، واعداً بأن يجري "تدقيقاً وافياً" للاتفاقية حتى إذا كان في حكم المؤكد أنه سيوافق عليها.

وكان المشرعون البريطانيون قد وافقوا على اتفاقية التجارة بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي في الثلاثين من ديسمبر. وأعطت حكومات الاتحاد الأوروبي أيضا مساندتها للاتفاقية التي يجري تطبيقها بصفة مؤقتة لحين التصويت عليها في البرلمان الأوروبي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
السر في هرمونات وأطعمة.. كيف تحسن مزاجك وترفع معنوياتك؟ السر في هرمونات وأطعمة.. كيف تحسن مزاجك وترفع معنوياتك؟
شاهد.. مطاردة مثيرة بشوارع أميركا لضبط قاتل حسمتها شجاعة مصري شاهد.. مطاردة مثيرة بشوارع أميركا لضبط قاتل حسمتها شجاعة مصري
الأكثر قراءة
آلية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية في السعودية آلية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية في السعودية
معركة عمرو أديب ومحمد رمضان.. الرد بضربة تحت الحزام! معركة عمرو أديب ومحمد رمضان.. الرد بضربة تحت الحزام!
دراسة صادمة: الآثار الجانبية لهذا اللقاح أكثر من المتوقع دراسة صادمة: الآثار الجانبية لهذا اللقاح أكثر من المتوقع
أليغري لرئيس يوفنتوس: تخلص من رونالدو أليغري لرئيس يوفنتوس: تخلص من رونالدو
النيابة السعودية: السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال عقوبة تسهيل دخول المتسللين النيابة السعودية: السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال عقوبة تسهيل دخول المتسللين
كلوب يتوعد ريال مدريد.. ويقول: زيدان لا يملك الخبرة كلوب يتوعد ريال مدريد.. ويقول: زيدان لا يملك الخبرة
قبل أن تذهب
لندن تشهد توافد المواطنين على المطاعم والمقاهي بعد عودة النشاط التجاري
لندن تشهد توافد المواطنين على المطاعم والمقاهي بعد عودة النشاط التجاري
اكتشف المزيد