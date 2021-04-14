صفقة "بريكست" ما زالت معلّقة.. البرلمان الأوروبي يؤجل قراراً حاسماً

أعطى البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر للجنتين رئيسيتين للتصويت هذا الأسبوع على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، لكنه أرجأ قراراً بشأن ما إذا كان البرلمان بكامل هيئته سيعطي موافقته في وقت لاحق هذا الشهر.



وتصويت البرلمان الأوروبي سيكون الخطوة الأخيرة في إقرار الاتفاقية التي أُبرمت بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في ديسمبر.

وكان أعضاء البرلمان قد علّقوا عملية التصويت في مارس، احتجاجا على تغييرات بريطانية للترتيبات بشأن إيرلندا الشمالية.

وفي يناير أطلق البرلمان الأوروبي مراجعة تستمر‭ ‬شهرين لاتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، واعداً بأن يجري "تدقيقاً وافياً" للاتفاقية حتى إذا كان في حكم المؤكد أنه سيوافق عليها.



وكان المشرعون البريطانيون قد وافقوا على اتفاقية التجارة بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي في الثلاثين من ديسمبر. وأعطت حكومات الاتحاد الأوروبي أيضا مساندتها للاتفاقية التي يجري تطبيقها بصفة مؤقتة لحين التصويت عليها في البرلمان الأوروبي.

