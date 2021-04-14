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فـاوتشي: لقاح جونسون آند جونسون آمن

أنتوني فاوتشي خلال جلسة استماع للجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات في مجلس الشيوخ
أنتوني فاوتشي
لقاح كورونا

فـاوتشي: لقاح جونسون آند جونسون آمن

الإمدادات كافية من لقاحات كورونا في الولايات المتحدة

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دبي - العربية.نت

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قال مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، إن هناك إمدادات كافية من لقاحات كورونا في الولايات المتحدة.

وأكد فاوتشي أن لقاح جونسون آند جونسون آمن.

يأتي ذلك بعد أسابيع من توصيته بالمسارعة في الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا، بغض النظر عن نوعية اللقاح.

واعتبر فاوتشي أن توافر لقاح ثالث في أميركا "ليس سوى أخبار جيدة" وسيساعد في السيطرة على الوباء.

ووافقت الحكومة الأميركية على استخدام لقاح شركة "جونسون آند جونسون" ذي الجرعة الواحدة في الوقاية من فيروس كورونا، لتتيح لملايين من الأميركيين التحصين ضد الوباء في الأسابيع المقبلة، وتفتح المجال أمام موافقة دول أخرى على اللقاح.

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وأعلنت إدارة الأغذية والعقاقير موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح للبالغين في سن الثامنة عشرة وما بعده، عقب موافقة لجنتها للخبراء الخارجيين عليه بالإجماع، الجمعة.

وقالت جانيت وودكوك القائمة بأعمال مفوض الإدارة في بيان "إن ترخيص هذ اللقاح يوسع مجال توفر اللقاحات التي هي أفضل وسيلة وقاية طبية من (مرض) كوفيد-19، مما يساعدنا على محاربة هذا الوباء الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون فرد في الولايات المتحدة".

وفي التجارب العالمية على اللقاح التي شملت 44 ألف فرد تبين أنه فعال بنسبة 66% في منع الإصابة المتوسطة والشديدة بفيروس كورونا بعد أربعة أسابيع من التطعيم، وبنسبة 100% في الحيلولة دون دخول المستشفى والوفاة بالمرض.

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