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ارتفاع الدين العام بالأردن 10.6% في 2020

اقتصاد الأردن مناسبة
37.3 مليار دولار الدين العام الأردني
اقتصاد الأردن

ارتفاع الدين العام بالأردن 10.6% في 2020

يعادل الدين العام الأردني 85.4% من الناتج المحلي الإجمالي

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عمان - رويترز 

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ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن خلال العام الماضي 10.6% إلى 26.499 مليار دينار (37.3 مليار دولار) مقارنة مع 23.9 مليار دينار في نهاية 2019.

أظهرت الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، اليوم الخميس، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية ديسمبر/كانون الأول بلغ 12.78 مليار دينار والدين الخارجي نحو 13.7 مليار دينار.

يعادل الدين العام الأردني 85.4% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

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وقامت وزارة المالية في الآونة الأخيرة بتغيير منهجيتها في احتساب دينها العام باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة 6.67 مليار دينار.

يذكر أنه بنهاية مارس الماضي، توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع الأردن لزيادة برنامج تمويل البلاد بمقدار 200 مليون دولار، بموجب برنامج ائتماني قائم، بعدما توصلت مراجعة إلى أن البرنامج "يسير على المسار الصحيح".

وقال الصندوق إن إجمالي المدفوعات للأردن، بما في ذلك في إطار تسهيل الصندوق الممدد لعامين والذي تم إطلاقه في مارس 2020 والمبالغ المسحوبة بموجب تسهيلات قروض الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا، سيصل إلى حوالي 1.95 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2024.

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