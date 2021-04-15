محمد بن راشد: نجاح "إكسبو" بعد جائحة كوفيد نجاح للعالم وتفاؤل بالتعافي

استعرض مجلس الوزراء الإماراتي في جلسته، أمس الأربعاء، الاستعدادات لـ"إكسبو دبي" الذي يعد الحدث الأكبر الذي تستضيفه الإمارات هذا العام.

وفي تغريدة على "تويتر" قال الشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "عشرة أعوام من البناء.. 230 ألف عامل.. 190 دولة مشاركة.. و170 يوما لانطلاقته.. نحن جاهزون لاستضافة العالم في إكسبو دبي 2020".

ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن ... استعرضنا في بدايته استعداداتنا للحدث الأكبر الذي تستضيفه دولتنا في ٢٠٢١ ... عشرة أعوام من البناء .. ٢٣٠ ألف عامل .. ١٩٠ دولة مشاركة .. و١٧٠ يوم لانطلاقته .. نحن جاهزون لاستضافة العالم في إكسبو دبي ٢٠٢٠ pic.twitter.com/oS1EplfKnm — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 14, 2021

وأكد الشيخ محمد بن راشد أن "نجاح إكسبو بعد جائحة كوفيد هو نجاح للعالم، وتفاؤل بتعافي الحركة الاقتصادية والثقافية العالمية. وجهنا كافة الوزارات الاتحادية بلعب أدوار قيادية خلال إكسبو لتوسيع آفاق التعاون الدولي والمساهمة في رسم الأجندة العالمية القادمة حول مختلف القضايا".

نجاح اكسبو بعد جائحة كوفيد هو نجاح للعالم وتفاؤل بتعافي الحركة الاقتصادية والثقافية العالمية .. ووجهنا كافة الوزارات الاتحادية بلعب أدوار قيادية خلال إكسبو لتوسيع آفاق التعاون الدولي والمساهمة في رسم الأجندة العالمية القادمة حول مختلف القضايا .. pic.twitter.com/4wsJKv0sCh — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 14, 2021

وأضاف: "كما اعتمدنا اليوم أيضا الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب، والتي نسعى من خلالها لتكون الإمارات ضمن المراكز الثلاثة الأولى عالميا في اكتساب العقول، وتوفير أفضل الكوادر العالمية لدعم مسيرة التنمية".

من ناحية أخرى، تم اعتماد سياسة جديدة لتنمية الصادرات الإماراتية، وزيادة نسبة السلع الوطنية فيها لتصل إلى 50%، وذلك عبر فتح قنوات وعقد اتفاقيات مع مجموعة من الأسواق الاستراتيجية حول العالم.

كما تم إقرار مجموعة من التعديلات في الإجراءات الضريبية، "تسهيلاً على المتعاملين ولتخفيف العبء على قطاع الأعمال، بالإضافة لتعديلات تشريعية في قانون الإعسار للأشخاص الطبيعيين لمراعاة تأثير الظروف الحالية على الأشخاص المعسرين".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد في تغريدته: "ستبقى حكومة الإمارات مرنة .. وسريعة .. ومواكبة لكافة الظروف".