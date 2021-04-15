معدل التضخم في السعودية يرتفع 4.9% خلال مارس 2021
لا يزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الخميس، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم)، لشهر مارس 2021، بنسبة 4.9%، مقارنة بشهر مارس 2020، بينما يقل عن معدله في شهر فبراير 2021 البالغ 5.2%.
وقالت الهيئة في تقرير لها، إنه يلاحظ أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لا يزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% التي بدأ تطبيقها في شهر يوليو 2020.
وأرجعت ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي، إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 10.2%، وأسعار النقل بنسبة 10.5% خلال مارس 2021.
وجاء ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات تأثراً بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 10.2% متأثرة بزيادة أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 12% وأسعار الخضراوات بنسبة 10.9%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع معدل التضخم السنوي.
وتأثر قسم النقل بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 9.6%، وارتفع قسم التبغ بنسبة 13.1% متأثراً بارتفاع أسعار السجائر بنسبة 13.8%.
وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس 2021 استقراراً نسبياً مقارنة بشهر فبراير 2021، وانخفض بنسبة 0.1%، متأثراً بانخفاض قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4% والذي بدوره تأثر بانخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة 0.4%.
وانخفض قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2% متأثراً بانخفاض أسعار الأغذية بنسبة 0.2%.
أسعار الجملة
وارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر مارس 2021، بنسبة 8.7% مقارنة بشهر مارس 2020، على أساس سنوي، وهو أعلى من المعدل في شهر فبراير السابق البالغ 7.3%، وجاء ارتفاع المؤشر بشكل رئيس بسبب ارتفاع أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 14.6%، نظراً لثقلها في المؤشر.