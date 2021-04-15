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معدل التضخم في السعودية يرتفع 4.9% خلال مارس 2021

وسط مدينة الرياض - فرانس برس
جانب من العاصمة السعودية الرياض
اقتصاد السعودية

معدل التضخم في السعودية يرتفع 4.9% خلال مارس 2021

لا يزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة

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دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الخميس، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم)، لشهر مارس 2021، بنسبة 4.9%، مقارنة بشهر مارس 2020، بينما يقل عن معدله في شهر فبراير 2021 البالغ 5.2%.

وقالت الهيئة في تقرير لها، إنه يلاحظ أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لا يزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% التي بدأ تطبيقها في شهر يوليو 2020.

وأرجعت ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي، إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 10.2%، وأسعار النقل بنسبة 10.5% خلال مارس 2021.

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وجاء ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات تأثراً بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 10.2% متأثرة بزيادة أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 12% وأسعار الخضراوات بنسبة 10.9%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع معدل التضخم السنوي.

وتأثر قسم النقل بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 9.6%، وارتفع قسم التبغ بنسبة 13.1% متأثراً بارتفاع أسعار السجائر بنسبة 13.8%.

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس 2021 استقراراً نسبياً مقارنة بشهر فبراير 2021، وانخفض بنسبة 0.1%، متأثراً بانخفاض قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4% والذي بدوره تأثر بانخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة 0.4%.

وانخفض قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2% متأثراً بانخفاض أسعار الأغذية بنسبة 0.2%.

أسعار الجملة

وارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر مارس 2021، بنسبة 8.7% مقارنة بشهر مارس 2020، على أساس سنوي، وهو أعلى من المعدل في شهر فبراير السابق البالغ 7.3%، وجاء ارتفاع المؤشر بشكل رئيس بسبب ارتفاع أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 14.6%، نظراً لثقلها في المؤشر.

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