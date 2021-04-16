ألمانيا متخوفة من التخلف عن الركب.. دعوة ملحة لإنشاء "يورو رقمي"

قال وزير المالية الألماني أولاف شولتز، إن أوروبا يجب أن تكون رائدة في مشروع إنشاء عملة رقمية مشتركة، وأن تعمل "بنشاط" من أجل إطلاق وسيلة الدفع الجديدة.

وأضاف شولتز قبل مؤتمر عبر الفيديو لوزراء مالية منطقة اليورو، مخصص لمعالجة هذه المسألة: "تحتاج أوروبا ذات السيادة إلى حلول مبتكرة وتنافسية لعمليات الدفع".

وبالنسبة إلى شولتز "يجب أن تكون أوروبا في الطليعة في ما يتعلق بمسألة العملات الرقمية الصادرة عن بنك مركزي".

بالتالي، فإن أقوى اقتصاد في منطقة اليورو "سيدعم بشكل بناء" العمل الذي يقوم به البنك المركزي الأوروبي بهدف إنشاء عملة يورو رقمية.

وقال الوزير الألماني: "يجب ألا نكون متفرجين" على هذا التطور، داعياً إلى "عدم التحول إلى دول تابعة عندما تكون السيادة على المحك".

وسيقرر البنك المركزي الأوروبي هذا الصيف ما إذا كان سيبدأ عملية إطلاق "يورو رقمي"، بعد مشاورات ودراسات واسعة أجريت في الأشهر الأخيرة، بحسب ما قال أحد المسؤولين هذا الأسبوع.

وتدرس العديد من البلدان مسألة العملات المشفرة عن كثب، خصوصا في مواجهة مشروع العملة الرقمية "ليبرا" الذي بدأه فيسبوك.

ويعمل عدد من المصارف المركزية على هذا الموضوع، ويعد مشروع الصين الخاص بعملة "اليوان الرقمي" من الأكثر تقدماً.

وزاد الإقبال عالمياً على العملات المشفرة والتكنولوجيا المرتبطة بها، حيث تخزّن في وسائط إلكترونية دون الحاجة إلى حساب مصرفي، ويتم قبولها كوسيلة للدفع من قبل بعض الشركات.