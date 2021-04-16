بعد زيادة كبيرة في 2019.. أعداد العمالة المنزلية تتراجع في السعودية

شهدت أعداد العمالة المنزلية في السعودية تراجعاً بنسبة 0.7% خلال العام الماضي إلى نحو 3.66 مليون، مقابل 3.69 مليون في نهاية 2019، بما يعادل نحو 26.8 ألف عامل.

ووفق تحليل لصحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية، جاء التراجع بشكل رئيسي نتيجة لانخفاض عدد السائقين بنحو 4%، بما يعادل 82.77 ألف سائق، وكذلك تراجع عدد "حراس المنازل والعمائر والاستراحات" بنسبة 47%، بما يعادل 25.79 ألف حارس.

ويأتي التراجع في العمالة المنزلية خلال 2020 بعد قفزة بـ50% سجلت خلال 2019، حيث كان عددهم عند 2.45 مليون عامل بنهاية 2018. وبنهاية 2020، استحوذ السائقون على أعلى حصة من العمالة المنزلية في السعودية بنسبة 52.9%، وعددهم 2.46 مليون سائق.

بينما يأتي "عمال وعاملات خدمات المنازل" ثانياً بين العمالة المنزلية، إذ يشكلون نحو 44.6%، وعددهم 1.63 مليون عامل، وبالتالي تشكل المهنتان نحو 97.4% من إجمالي العمالة المنزلية في السعودية بنهاية العام الماضي.

أنواع العمالة المنزلية

تشمل العمالة المنزلية في السعودية، تسعة أنواع من المهن، هي: "مديرو المنازل"، و"السائقون"، و"عمال وعاملات خدمات المنازل"، و"الطباخون ومقدمو الطعام"، و"حراس المنازل والعمائر والاستراحات"، و"مزارعو المنازل"، و"خياطو المنازل"، و"الممرضون والصحيون في المنازل"، و"المدرسون الخصوصيون والمربيات في المنازل".

وخلال 2020، تراجع عدد "مديري المنازل" 16% أي 479 مدير منزل، ليبلغ عددهم بنهاية العام الماضي 2.94 ألف مدير منزلي مقابل 1.67 ألف بنهاية 2019.

كما تراجع عدد "السائقين" 4% بواقع 82.8 ألف سائق، ليبلغ عددهم 1.94 مليون سائق بنهاية 2020، مقابل 2.02 مليون سائق بنهاية 2019.

بينما ارتفع عدد "عمال وعاملات خدمات المنازل" 5% "78.5 ألف"، ليبلغ عددهم 1.63 مليون بنهاية 2020 مقابل 1.55 مليون بنهاية 2019، وفقاً للصحيفة.

نظام جديد للاستقدام

وتعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية خلال الفترة المقبلة تطبيق آلية جديدة في عملية استقدام العمالة المنزلية، بهدف القضاء على سماسرة الاستقدام.

وقالت الوزارة إنها حاليا في طور تجربة الرحلة الموحدة للاستقدام، وهي طريقة تغيير تقضي على السماسرة بشكل كامل، بحيث سيتم منح التأشيرة بعد التعاقد مع مكتب معتمد من قبل الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن ما يقوم به سماسرة الاستقدام أمر مخالف لجميع الأنظمة سواء في المملكة أو دولة الإرسال، محذرة المواطنين والمقيمين من الانسياق وراء بعض الإعلانات المضللة، مبينة أن جميع المكاتب والشركات المرخصة توجد في موقع "مساند" الإلكتروني، الذي يوضح بدوره تقييم العملاء السابقين للمكتب وأيضا الأسعار، ويخضع لرقابة مشددة.