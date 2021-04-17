.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مصر.. من أين جاء فائض ميزان المدفوعات خلال النصف الأول؟

اقتصاد مصر مناسبة
القاهرة
اقتصاد مصر

مصر.. من أين جاء فائض ميزان المدفوعات خلال النصف الأول؟

صافي التدفقات المالية للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي ارتفع بمعدل 75.2%

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت بيانات رسمية حديثة، عن تحقيق ميزان المدفوعات المصري فائضاً، خلال النصف الأول من العام الجاري 2020 / 2021، بلغ نحو 1.5 مليار دولار، مقابل نحو 410.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وقال البنك المركزي المصري، إن صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي ارتفع بمعدل 75.2% ليحقق نحو 9.2 مليار دولار مقابل نحو 5.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.

وشهد النصف الأول من العام المالي الحالي في الفترة من يوليو وحتى ديسمبر الماضيين، إيرادات سياحية بقيمة 1.8 مليار دولار مقابل نحو 7.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي، لتتراجع بقيمة 5.4 مليار دولار بنسبة انخفاض بلغت نحو 75%.

وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات، ارتفاع صادرات مصر غير البترولية، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتسجل نحو 9.337 مليار دولار مقابل نحو 9.206 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تسريب مسجل يفضح جريمة.. تركوا بعرض البحر فاليوم عطلة!  تسريب مسجل يفضح جريمة.. تركوا بعرض البحر فاليوم عطلة! 
صور صور "سوريا المشمسة" مستفزة.. زوبعة بوجه متطرفي الدنمارك
الأكثر قراءة
حادثة مروعة بالرياض.. أسد يهاجم صاحبه ويرديه قتيلاً حادثة مروعة بالرياض.. أسد يهاجم صاحبه ويرديه قتيلاً
شاهد.. محام مصري ينزع شاهد.. محام مصري ينزع "رتبة" ضابط استولى على هاتفه
من موقع حادث من موقع حادث "قتيل أسد الرياض".. تفاصيل عما جرى
طبيعي من حيوان مفترس..أول تعليق رسمي عن حادث أسد الرياض طبيعي من حيوان مفترس..أول تعليق رسمي عن حادث أسد الرياض
فيديو.. مقتل مراهق على يد الشرطة يفجر غضباً في أميركا فيديو.. مقتل مراهق على يد الشرطة يفجر غضباً في أميركا
فنانو مصر يهاجمون ميريام فارس.. فنانو مصر يهاجمون ميريام فارس.. "إيه اللي جابك تاني؟"
قبل أن تذهب
الولايات المتحدة تخطط لمنع تحول أفغانستان إلى قاعدة إرهابية.. كيف؟
الولايات المتحدة تخطط لمنع تحول أفغانستان إلى قاعدة إرهابية.. كيف؟
اكتشف المزيد