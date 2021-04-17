مصر.. من أين جاء فائض ميزان المدفوعات خلال النصف الأول؟

كشفت بيانات رسمية حديثة، عن تحقيق ميزان المدفوعات المصري فائضاً، خلال النصف الأول من العام الجاري 2020 / 2021، بلغ نحو 1.5 مليار دولار، مقابل نحو 410.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وقال البنك المركزي المصري، إن صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي ارتفع بمعدل 75.2% ليحقق نحو 9.2 مليار دولار مقابل نحو 5.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.

وشهد النصف الأول من العام المالي الحالي في الفترة من يوليو وحتى ديسمبر الماضيين، إيرادات سياحية بقيمة 1.8 مليار دولار مقابل نحو 7.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي، لتتراجع بقيمة 5.4 مليار دولار بنسبة انخفاض بلغت نحو 75%.

وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات، ارتفاع صادرات مصر غير البترولية، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتسجل نحو 9.337 مليار دولار مقابل نحو 9.206 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.