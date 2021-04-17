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موديرنا: سنتأخر بتسليم جرعات اللقاح لبريطانيا وكندا

لقاح موديرنا - فرانس برس
لقاح موديرنا - فرانس برس
لقاح كورونا

موديرنا: سنتأخر بتسليم جرعات اللقاح لبريطانيا وكندا

الشركة تقول إن لقاحها المضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة 90%

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دبي - العربية.نت

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توقعت شركة موديرنا الأميركية، أن تتأخر في تسليم الجرعات المتفق عليها من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد - 19 بالنسبة لمواعيد التسليم المحددة للقاح لكل من بريطانيا وكندا.

دافعت موديرنا عن لقاحها المضاد لفيروس كورونا بالتأكيد أنه فعال بنسبة 90% ‏ضد جميع أشكال مرض كوفيد-19، وبنسبة 95% ضد الحالات الحادة من المرض‎.

وهذه النتائج الجديدة تأتي من المرحلة الثالثة للتجارب السريرية المستمرة على اللقاح بمشاركة أكثر من 30 ‏ألف متطوع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، لكن المعدل الرئيسي للفعالية يعكس انخفاضاً طفيفاً عن نسبة 94.1% السابقة التي نشرت في مجلة "نيو إنغلاند" الطبية في ديسمبر.

ولم يشر البيان الصحافي لشركة التكنولوجيا الحيوية الرائدة إلى سبب انخفاض الفعالية، ولكن قد يعود ذلك إلى ‏ظهور متحورات جديدة لا تتأثر بالأجسام المضادة التي ينتجها اللقاح‎.

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وتعمل موديرنا على نوعين من المعززات الخاصة بالنسخ المتحورة للفيروس، وقالت إن التجارب التي أجريت ‏على الفئران أظهرت أنهما أحدثا استجابة مناعية متزايدة. وتم نشر نتائج هذه الدراسة في مواقع علمية بانتظار ‏مراجعات العلماء‎.

وقال الرئيس التنفيذي لموديرنا ستيفان بانسيل: "البيانات الجديدة ما قبل التجارب السريرية للقاحاتنا المرشحة ‏الخاصة بالمتحورات تمنحنا الثقة بأنه يمكننا بشكل استباقي معالجة المتحورات الناشئة‎".

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