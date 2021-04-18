.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بدء رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين في "نطاقات" لـ4 آلاف ريال

وزارة الموارد البشرية السعودية مناسبة
شعار وزارة الموارد البشرية السعودية
اقتصاد السعودية

بدء رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين في "نطاقات" لـ4 آلاف ريال

في القطاع الخاص

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يبدأ اليوم الأحد، تطبيق قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أحمد بن سليمان الراجحي، برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في القطاع الخاص ضمن برنامج (نطاقات) من 3 آلاف ريال إلى 4 آلاف ريال.

وأطلقت الوزارة برنامج "نطاقات" كمبادرة لتقييم المنشآت في السعودية حسب عدد المواطنين السعوديين العاملين فيها، ويعمل على تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف، وبدأ تطبيق الحوافز للمنشآت ذات نسبة العمالة الوطنية الأعلى في 26 نوفمبر 2014.

وبحسب ما جاء في القرار فإنه "يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 4 آلاف ريال.

خسائر كبيرة للعملات المشفرة.. وبيتكوين تفقد 4600 دولار أسواق المال عملات مشفرة خسائر كبيرة للعملات المشفرة.. وبيتكوين تفقد 4600 دولار

ويشمل القرار جميع العاملين في القطاع الخاص وأجورهم خاضعة للتأمينات الاجتماعية ورواتبهم أقل من 4000 ريال، وليست فئات بعينها.

ونقلاً عن بيان سابق للوزارة، يحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري 3 آلاف ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات".

ولا يحسب العامل السعودي الذي يقل أجره الشهري عن 3 آلاف ريال في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات".

ونص القرار على أن يحسب العامل السعودي الذي يكون أجره الشهري أكثر من 3 آلاف ريال وأقل من 4 آلاف ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات".

كما يتم احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بنصف عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره 3 آلاف ريال، وألا يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين.

ويتم احتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بثلث عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، بشرط إكمال ما مجموعه (168) ساعة عمل، وتسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

وذلك مع مراعاة القرارات الوزارية الخاصة بالعمل المرن، ويشمل القرار الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة الذين يعملون بصفة منتظمة بدوام جزئي، العاملون بدوام جزئي بشكل مستديم، العاملون بنظام العمل المرن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أتريد التخلص من اكتئاب زمن كورونا؟ إليك هذا الحل السحري أتريد التخلص من اكتئاب زمن كورونا؟ إليك هذا الحل السحري
5 أسرار للتمتع بالحلويات في رمضان دون زيادة الوزن! 5 أسرار للتمتع بالحلويات في رمضان دون زيادة الوزن!
الأكثر قراءة
وداعا لتعقيم الأسطح.. أدلة حاسمة حول انتقال كورونا وداعا لتعقيم الأسطح.. أدلة حاسمة حول انتقال كورونا
قصة فساد تهز هذه الأسواق.. 11 أسبوعاً على إعدام الملياردير المفلس قصة فساد تهز هذه الأسواق.. 11 أسبوعاً على إعدام الملياردير المفلس
جمع 740 مليون دولار في سن 33 عاما.. صاحب الحياة المترفة جمع 740 مليون دولار في سن 33 عاما.. صاحب الحياة المترفة
تفجير الحبيبة في بغداد.. مفاجأة حول هوية المنفذ المصاب تفجير الحبيبة في بغداد.. مفاجأة حول هوية المنفذ المصاب
5 دول تستحوذ على ثلث الصادرات المصرية.. تعرف عليها 5 دول تستحوذ على ثلث الصادرات المصرية.. تعرف عليها
إصابة القرضاوي بفيروس كورونا.. وهذه تفاصيل حالته إصابة القرضاوي بفيروس كورونا.. وهذه تفاصيل حالته
قبل أن تذهب
75% من شباب تركيا يفضلون الهجرة لتردي الاقتصاد وتراجع الحريات
75% من شباب تركيا يفضلون الهجرة لتردي الاقتصاد وتراجع الحريات
اكتشف المزيد