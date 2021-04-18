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ارتفاع الدين العام الأردني لـ 37.6 مليار دولار.. 86% من الناتج المحلي

الأردن - اقتصاد - سندات - تمويل - دولار
اقتصاد الأردن يواجه تبعات كورونا
اقتصاد الأردن

ارتفاع الدين العام الأردني لـ 37.6 مليار دولار.. 86% من الناتج المحلي

صعد بنسبة 0.8% خلال أول شهرين من العام الحالي

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دبي - العربية.نت

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ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن في أول شهرين من العام الحالي 0.8% إلى 26.7 مليار دينار (37.6 مليار دولار)، مقارنة مع 26.49 مليار نهاية 2020.

أظهرت الإحصاءات المنشورة بالموقع الإلكتروني لوزارة المالية الأحد أن الدين الداخلي للأردن في نهاية فبراير بلغ 13.6 مليار دينار، والخارجي نحو 13.06 مليار دينار بحسب وكالة "رويترز".

يعادل الدين العام الأردني 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. كانت وزارة المالية غيرت منهجيتها في حساب الدين العام باستثناء الديون التي من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقارب السبعة مليارات دينار.

أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني الشهر الماضي تراجع احتياطي العملات الأجنبية في الربع الأول من العام الحالي 2.7% إلى 15.48 مليار دولار، مقارنة مع 15.91 مليار في نهاية 2020.

يعاني الأردن في ظل جائحة فيروس كورونا التي أثرت سلبا على الدخل السياحي، أحد أهم روافد العملة الصعبة في المملكة.

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