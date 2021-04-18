ارتفاع الدين العام الأردني لـ 37.6 مليار دولار.. 86% من الناتج المحلي

ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن في أول شهرين من العام الحالي 0.8% إلى 26.7 مليار دينار (37.6 مليار دولار)، مقارنة مع 26.49 مليار نهاية 2020.

أظهرت الإحصاءات المنشورة بالموقع الإلكتروني لوزارة المالية الأحد أن الدين الداخلي للأردن في نهاية فبراير بلغ 13.6 مليار دينار، والخارجي نحو 13.06 مليار دينار بحسب وكالة "رويترز".

مادة اعلانية

يعادل الدين العام الأردني 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. كانت وزارة المالية غيرت منهجيتها في حساب الدين العام باستثناء الديون التي من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقارب السبعة مليارات دينار.

أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني الشهر الماضي تراجع احتياطي العملات الأجنبية في الربع الأول من العام الحالي 2.7% إلى 15.48 مليار دولار، مقارنة مع 15.91 مليار في نهاية 2020.

يعاني الأردن في ظل جائحة فيروس كورونا التي أثرت سلبا على الدخل السياحي، أحد أهم روافد العملة الصعبة في المملكة.