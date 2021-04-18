تراجع احتياطي النقد الأجنبي للأردن 3% في الربع الأول

أظهرت بيانات من البنك المركزي الأردني، اليوم الأحد، تراجع احتياطي العملات الأجنبية في الربع الأول من العام الحالي 2.7% إلى 15.48 مليار دولار، مقارنة مع 15.91 مليار في نهاية 2020.

يعاني الأردن في ظل جائحة فيروس كورونا التي أثرت سلبا على الدخل السياحي، أحد أهم روافد العملة الصعبة في المملكة.

يذكر أنه بنهاية مارس الماضي، توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع الأردن لزيادة برنامج تمويل البلاد بمقدار 200 مليون دولار، بموجب برنامج ائتماني قائم، بعدما توصلت مراجعة إلى أن البرنامج "يسير على المسار الصحيح".

وقال الصندوق إن إجمالي المدفوعات للأردن، بما في ذلك في إطار تسهيل الصندوق الممدد لعامين والذي تم إطلاقه في مارس 2020 والمبالغ المسحوبة بموجب تسهيلات قروض الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا، سيصل إلى حوالي 1.95 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2024.