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سلطنة عمان بدأت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بـ5% في 16 أبريل

سلطنة عمان اقتصاد مناسبة
سلطنة عمان
اقتصاد عمان

سلطنة عمان بدأت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بـ5% في 16 أبريل

استثنت السلع الغذائية الأساسية

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دبي - العربية.نت

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بدأت سلطنة عُمان في السادس عشر من الشهر الجاري تطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، لكنها استثنت السلع الغذائية الأساسية من هذه الضريبة.

وتلحق السلطنة بالإمارات، والسعودية والبحرين - تماشيا مع اتفاقية وقعتها دول مجلس التعاون الخليجي قبل خمسة أعوام.

وكان رئيس جهاز الضرائب بسلطنة عمان، سعود الشكيلي ـ قد قدر الشهر الماضي دخل ضريبة القيمة المضافة السنوي بـ 400 مليون ريال عماني اي بنحو مليار دولار.

وتهدف الضريبة إلى إعادة التوازن المالي إلى عُمان التي تأثرت بهبوط أسعار النفط وتداعيات كورونا

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