صناعة فرعونية كانت ستقاوم ضربة كورونا.. لولا هذا السبب

وصف رئيس شركة "تي أند سي" للملابس، مجدي طلبة، في مقابلة مع "العربية" صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بأنها من أقدم الصناعات المصرية وتعود لحقبة الفراعنة، وكان متوقعا لها أن تقاوم آثار جائحة كورونا على باقي الصناعات.

وأوضح طلبة أسباب تراجع تنافسية هذه الصناعة محليا وخارجيا، ومن بينها أنها صناعة معقدة المراحل ومتشابكة وعانت من إهمال في تطويرها من قبل القطاعين العام والخاص في مصر.

وقال إن مصر كانت تاريخيا الأولى في صناعة القطن لكن ظروف وتطورات هذه الصناعة المتكاملة "الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والأثاث" إلى جانب تأخر اعتماد خطة شاملة لتطوير هذه الصناعة جعلت من الصعب المنافسة في هذا المضمار.

وأشار إلى خطة كانت تستهدف رفع صادرات هذه الصناعة إلى أرقام كبيرة لكنها لم تتحقق جراء العديد من الظروف الداخلية والخارجية.

وقال إن المستهدف كان وفق خطة معدة لاقت قبول الجميع، يصل إلى صادرات بـ 12 مليار دولار بحلول 2025 وخلق نصف مليون فرصة عمل، بينما الارقام الحالية تراجعت فيها الصادارت إلى 2.7 مليار دولار مقارنة مع 3.1 مليار دولار العام الماضي من صناعة المنسوجات ككل.