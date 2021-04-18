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عملاق الصناعة الألمانية يقتحم عالم السيارات الكهربائية.. 3 آلاف وظيفة مطلوبة

Employees wearing protective face masks and face guards work on the automobile assembly line as the maker ramps up car production with new security and health measures as a step to resume full operations, during the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), at Kawasaki factory of Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corp., owned by Germany-based Daimler AG, in Kawasaki, south of Tokyo, Japan May 18, 2020. REUTERS/Issei Kato
مصنع لدايملر في اليابان
سيارات كهربائية

عملاق الصناعة الألمانية يقتحم عالم السيارات الكهربائية.. 3 آلاف وظيفة مطلوبة

مجلة أوتوموبيل-فوخه : شركة دايملر توظف 1000 مبرمج في ألمانيا

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برلين - رويترز

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أوردت مجلة أوتوموبيل-فوخه اليوم الأحد أن شركة صناعة السيارات الألمانية دايملر ستتيح ألف وظيفة جديدة للمبرمجين في منشأتها لإنتاج السيارة من الفئة سي، وذلك للعمل على نظام تشغيل السيارات الكهربائية الذي تعتزمه.

يأتي ذلك في إطار برنامج أوسع لتوظيف ثلاثة آلاف مبرمج في أنحاء العالم، بغية تعزيز مراكز تطوير البرمجيات في مواقع رئيسية للشركة من بينها برلين وتل أبيب وسياتل وبكين، بحسب المجلة الأسبوعية.

من المتوقع أن تطرح دايملر نظام التشغيل الخاص بالسيارات الكهربائية فقط بالأسواق في 2024، مع سعيها لمنافسة تسلا، ومقاومة تسلل شركات وادي السليكون إلى قطاع صناعة السيارات.

ونقلت المجلة عن سَجّاد خان، مدير التكنولوجيا في قسم مرسيدس بالشركة، قوله "بهذا النظام، تسيطر مرسيدس-بنز على جميع الجوانب المتعلقة بالسيارة ومن ثم واجهات الاستخدام".

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