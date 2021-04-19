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بنك هولندي يدفع نصف مليار دولار لفشله في مراقبة الحسابات

ABN AMRO
إيه بي إن أمرو
اقتصاد أوروبا

بنك هولندي يدفع نصف مليار دولار لفشله في مراقبة الحسابات

توصل لتسوية مع النيابة بعدما أقر بفشله في مكافحة غسل الأموال

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فرانس برس

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أعلن مصرف "إيه بي إن أمرو" الأكبر في هولندا الاثنين أنه سيدفع 480 مليون يورو (575 مليون دولار) في إطار تسوية مع المدّعين العامين بعد تحقيق مرتبط بغسل الأموال.

ويأتي الإعلان في أعقاب تحقيق أطلقه مدعون عام 2019 قالوا إن المصرف الذي يتّخذ من أمستردام مقرا فشل في مراقبة الحسابات المصرفية كما يجب ولم يبلّغ عن "تعاملات غير عادية" أو أنه تأخر كثيرا في التبليغ عنها.

وأقر المصرف في بيان أنه "بين العامين 2014 حتى 2020، فشل "إيه بي إن أمرو" في أداء مهمته بشكل كامل كحارس يركّز على مكافحة غسل الأموال".

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وأضاف "وافق إيه بي إن أمرو على صفقة بقيمة 480 مليون يورو عرضتها النيابة العامة".

وأعلن مسؤولان سابقان بارزان من "إيه بي إن أمرو" هما المدير السابق كريس فوغلزانغ والرئيس التنفيذي الأسبق غيريت زالم قرارهما الاستقالة من وظيفتيهما حاليا في "دانسك بنك" الدنماركي على خلفية القضية.

وبدأ المدّعون التحقيق في "إيه بي إن أمرو" بعدما أمره المصرف المركزي الهولندي المشرف عليه في آب/أغسطس 2019 بالتدقيق في حسابات جميع زبائنه الخاصين البالغ عددهم خمسة ملايين.

وجاء التحقيق غداة فرض غرامة بقيمة 775 مليون يورو (928 مليون دولار) على مصرف "آي إن جي" الهولندي البارز في 2018 على خلفية غسل الأموال بعد فشله في ضمان عدم إساءة استخدام حساباته.

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