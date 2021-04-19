تخبط في أوساط كرة القدم الأوروبية.. والسبب مالي بحت

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانا مشتركا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعدد من الدوريات الأوروبية الكبرى، وأدان البيان إنشاء دوري السوبر أو Super League، وهدد بمنع الأندية المشاركة ولاعبيها من المشاركة في المسابقات المستقبلية، بما في ذلك كأس العالم.

ومن بين هذه الأندية ريال مدريد وبرشلونة من إسبانيا، وميلان ويوفنتوس من إيطاليا.

فيما تشارك أندية آرسنال وتشلسي وليفربول ومانشستر سيتي بجانب مانشستر يونايتد، وتوتنهام من بريطانيا. وسيتم إطلاق الموسم الافتتاحي في أقرب وقت، وذلك بهدف تأمين حصة أكبر من الإيرادات تتجاوز العشرة مليارات يورو سنوياً.

كما يحصل كل نادٍ يشارك في البطولة على جوائز مالية تصل سنويا إلى 350 مليون يورو، وهو ما يساعد الأندية في التعاقد مع نجوم ودفع رواتبهم.

وستضم البطولة التي سيدعمها "جي بي مورغان" بتمويل قدره 6 مليارات دولار، 20 ناديا بما فيهم Real Madrid وBarcelona وManchester City وManchester United وJuventus من بينهم 15 عضوا مؤسسا.

وسيحصل الأعضاء المؤسسون على 4.2 مليار دولار لانضمامهم إلى البطولة أي نحو 400 مليون دولار لكل عضو، وهو أكثر من أربعة أضعاف ما حققه الفائز بدوري أبطال أوروبا في عام 2020.

ومن المتوقع أن تبلغ عائدات البطولة الجديدة "دوري السوبر الأوروبي" للمسابقة نحو 4.8 مليار دولار من خلال حقوق البث والرعاية، فيما ستحصل الأندية على دفعة ثابتة قدرها 316 مليون دولار سنويا.

لا شك أن خطوة إنشاء دوري السوبر الأوروبي التي أثارت موجة انتقادات واسعة من سلطات كرة القدم ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعتبر بمثابة معركة للسيطرة على الرياضة وعائداتها المربحة.

وسيثير ذلك التساؤل حول مصير دوري أبطال أوروبا، وهل ستنجح UEFA وفيفا في منع الأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي من خوض غمار بطولات أوروبا وكأس العالم.