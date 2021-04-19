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تقلص فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو في فبراير

البنك المركزي الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي
اقتصاد أوروبا

تقلص فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو في فبراير

بفعل تراجع صافي صادرات السلع والخدمات

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فرانكفورت - رويترز

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أفادت بيانات من البنك المركزي الأوروبي اليوم الاثنين بأن فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو تقلص في فبراير/ شباط بفعل تراجع صافي صادرات السلع والخدمات.

وسجل التكتل الذي يضم 19 دولة تتعامل باليورو فائضا في ميزان المعاملات الجارية 25.9 مليار يورو في فبراير/ شباط انخفاضا من 34.7 مليار في يناير كانون/الثاني أشارت إليه بيانات معدلة.

وأظهرت بيانات غير معدلة تنامي الفائض إلى 13.3 مليار يورو من 5.6 مليار يورو.

وفي 12 شهرا حتى فبراير/ شباط، زاد فائض ميزان المعاملات الجارية إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي للتكتل من 2.2% في فترة 12 شهرا السابقة عليها.

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