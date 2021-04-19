تقلص فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو في فبراير

أفادت بيانات من البنك المركزي الأوروبي اليوم الاثنين بأن فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو تقلص في فبراير/ شباط بفعل تراجع صافي صادرات السلع والخدمات.

وسجل التكتل الذي يضم 19 دولة تتعامل باليورو فائضا في ميزان المعاملات الجارية 25.9 مليار يورو في فبراير/ شباط انخفاضا من 34.7 مليار في يناير كانون/الثاني أشارت إليه بيانات معدلة.

وأظهرت بيانات غير معدلة تنامي الفائض إلى 13.3 مليار يورو من 5.6 مليار يورو.

وفي 12 شهرا حتى فبراير/ شباط، زاد فائض ميزان المعاملات الجارية إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي للتكتل من 2.2% في فترة 12 شهرا السابقة عليها.