.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مصر تستهدف 1.25 تريليون جنيه استثمارات إجمالية

اقتصاد مصر مناسبة
القاهرة
اقتصاد مصر

مصر تستهدف 1.25 تريليون جنيه استثمارات إجمالية

السعي لزيادة نمو الاستثمارات الموجهة للقطاعات الخدمية بنسبة 30%

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، هالة السعيد أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/21 تستهدف قيمة كلية تبلغ 1.25 تريليون جنيه.

واستعرضت السعيد في بيان صحافي اليوم الاثنين، أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/21، والتوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة للعام ذاته.

وأوضحت أن أبرز التوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة تتمثل في الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية، مع التوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار رؤية مصر 2030، إضافة إلى الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدي الحاسم لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية.

"ضمان الاستثمار": 22% تراجعاً متوقعاً في تجارة الدول العربية بـ2020 اقتصاد اقتصاد "ضمان الاستثمار": 22% تراجعاً متوقعاً في تجارة الدول العربية بـ2020

وأضافت السعيد أن التوجهات العامة للخطة تتضمن كذلك إعطاء أولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الـدافعة للنمو الاقتصادي المستدام، وعلى رأسها قطاعات الصناعة التحويلية والاتصالات وتقنية الـمعلومات والزراعة، في إطار تطبيق الـمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمتمثل في الإصلاحات الهيكلية، إلي جانب إبراز الـمبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المصريين، فضلًا عن إعطاء الأولوية لتوطين الـمشروعات التكنولوجية وتوجيه الـمخصصات الـمالية للـمحافظات الأكثر احتياجاً من أجل تنفيذ مبادرة "حياة كريمة".

وتحدثت حول معدلات النمو المستهدفة للاستثمارات الموجهة للقطاعات التنموية موضحة أن المستهدفات تتمثل في زيادة نمو الاستثمارات الموجهة للقطاعات الإنتاجية بنسبة 125%، مع ارتفاع نمو الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان بنسبة 70%، وزيادة نمو الاستثمارات الموجهة للقطاعات الخدمية بنسبة 30%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لتجنب الشعور بالعطش الشديد أثناء الصيام.. إليك هذه النصائح لتجنب الشعور بالعطش الشديد أثناء الصيام.. إليك هذه النصائح
فيديو لسيارة لم يكن أحد يقودها تصطدم بشجرة وتقتل رجلين فيديو لسيارة لم يكن أحد يقودها تصطدم بشجرة وتقتل رجلين
الأكثر قراءة
هل اقترب السفر إلى الخارج بلا قيود؟.. الخطوط السعودية تجيب هل اقترب السفر إلى الخارج بلا قيود؟.. الخطوط السعودية تجيب
مقتل 11 وإصابة 98 بانقلاب قطار.. والسيسي يأمر بتحقيق عاجل مقتل 11 وإصابة 98 بانقلاب قطار.. والسيسي يأمر بتحقيق عاجل
رسمياً.. إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي.. وبيريز رئيساً رسمياً.. إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي.. وبيريز رئيساً
فيديو لواقعة مروعة تحبس الأنفاس.. ووزير النقل المصري: فيديو لواقعة مروعة تحبس الأنفاس.. ووزير النقل المصري: "هنجيبه مش هنسيبه"
داعش سيناء يعدم قبطياً اختطفه قبل شهور.. والكنيسة تنعاه  داعش سيناء يعدم قبطياً اختطفه قبل شهور.. والكنيسة تنعاه 
ما الذي حدث لأميركي ما الذي حدث لأميركي "من لبنان" حقنوه بلقاحين مختلفين؟
قبل أن تذهب
دور جديد للذكاء الاصطناعي في المستشفيات
دور جديد للذكاء الاصطناعي في المستشفيات
اكتشف المزيد