"ضمان الاستثمار": 22% تراجعاً متوقعاً في تجارة الدول العربية بـ2020

قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، إنه من المرجح تراجع قيمة تجارة المنطقة العربية من السلع والخدمات بمعدل 22% إلى 1.804 تريليون دولار خلال العام 2020، تأثراً بفيروس كورونا المستجد، والإجراءات المصاحبة له، وذلك حسب تقرير الآفاق الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2020.

وأضافت المؤسسة في نشرتها الفصلية الأولى لعام 2021 (يناير مارس 2021)، أن ذلك كمحصلة لهبوط الصادرات بمعدل 27.3% والواردات بمعدل 16.2% خلال الفترة ذاتها.

ومن المرجح أن تتراوح معدلات الهبوط في صادرات الدول العربية ما بين 7.7% و51.1% خلال العام 2020.

وتابعت: "في المقابل يتوقع صندوق النقد الدولي أن تعاود تجارة السلع والخدمات في الدول العربية ارتفاعها بمعدل 11.4% خلال العام 2021، مقارنة بالعام السابق كانعكاس متوقع لارتفاع قيمة الصادرات بمعدل 13.2%، لا سيما مع تحسن أسعار وعائدات النفط وكذلك للارتفاع المتوقع في الواردات بمعدل 9.7% خلال الفترة ذاتها".

وتراجعت تجارة السلع والخدمات في الدول العربية بنسبة 3.8% من 2.486.6 تريليون دولار في 2018، إلى 2.393 تريليون دولار في 2019، وجاء التراجع كمحصلة لتراجع الصادرات بنسبة 5.2% من 1.306 تريليون دولار في 2018 إلى 1.238 تريليون دولار في 2019، وكذلك لتراجع الواردات بنسبة 2.1% من 1.18 تريليون دولار في 2018 إلى 1.155 تريليون دولار خلال 2019.

وخلال العام 2019، استقرت حصة تجارة الدول العربية من السلع والخدمات عند نحو 4.8% من إجمالي تجارة العالم من السلع والخدمات والبالغ حجمها 50 تريليون دولار تضم الصادرات والواردات.