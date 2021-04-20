استكمال تخصيص قطاع مطاحن الدقيق في السعودية بـ3 مليارات ريال

أٌعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب في السعودية اكتمال المرحلة الثانية والأخيرة من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، التي شملت عملية طرح كامل الحصص في شركتين من شركات المطاحن الأربع (شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة) لمستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص.

وقام المستثمرون المؤهلون بإجراء الدراسات المهنية اللازمة خلال الفترة السابقة التي انتهت بتقديمهم العروض المالية بتاريخ 7 رمضان 1442ه (الموافق 19 أبريل 2021م).

وذكر المركز أنه وبعد مراجعة العروض المقدمة من قبل المستثمرين المؤهلين، وبعد التأكد من استيفاء العروض للشروط المنصوص عليها في وثيقة طلب العروض لهذه المرحلة من عملية التخصيص، تم ترسية عملية البيع للمستثمرين ذوي العروض المالية الأعلى وذلك وفق برنامج تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، تمت ترسية عملية البيع لشركة المطاحن الثانية على العرض المقدم من قبل تحالف شركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري، وشركة الراجحي الدولية للاستثمار وشركة نادك، وشركة أولام العالمية، والبالغ 2.138 مليار ريال، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة.

كما تمت ترسية عملية البيع لشركة المطاحن الرابعة على العرض المقدم من قبل تحالف آلانا الدولية، وشركة أسواق عبد الله العثيم، والشركة المتحدة لصناعة الأعلاف، البالغ 859 مليون ريال، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة.

تجدر الإشارة إلى أن إتمام البيع ونقل ملكية الشركات إلى أصحاب العروض الفائزة تخضع لعدد من المتطلبات القانونية التي يستوجب استيفاؤها قبل إتمام الصفقة، كما يعكس نجاح عملية البيع للمرحلة الثانية والأخيرة من تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق مدى جاذبية القطاع للمستثمرين كأحد أكبر أسواق الدقيق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتمتع بمعدلات نمو عالية و جاذبة للقطاع الخاص وتهدف لتطوير إنتاجية القطاع والارتقاء بجودة منتجاته.

وقد استكملت المرحلة الأولى من تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق في ديسمبر 2020 حيث انتقلت ملكية شركة المطاحن الأولى لشركة الرحى الصافي الغذائية وفقا للعرض المالي الفائز لهذه الشركة والبالغ 2.027 مليار ريال، كما انتقلت ملكية شركة المطاحن الثالثة لشركة مدى والغرير المحدودة وفقا للعرض المالي الفائز لهذه الشركة والبالغ 750 مليون ريال، وبهذا بلغت قيمة العروض الفائزة لشركات المطاحن الأربع 5.77 مليار ريال.

يُذكر أن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق من القطاعات التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقاً لبرامج الرؤية 2030، حيث تٌمثّل عملية التخصيص هذه إحدى مبادرات الركيزة الثالثة من برنامج التخصيص التي تحظى بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المُختصة وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية والمركز الوطني للتخصيص والجهات ذات العلاقة.

وأعربت المؤسسة العامة للحبوب المنظم لقطاع المطاحن بعد عملية البيع والمورد الأساسي للقمح لشركات المطاحن، تمنيها للتحالفات الفائزة بالتوفيق في إدارة الشركات وتحقيقهم التطلعات المرجوة من عملية التخصيص.

وتأتي عملية بيع أصول شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة للقطاع الخاص مساعدة في تعزيز القطاع وتعظيم الفائدة، والارتقاء بالأداء، وتنوع المنتجات والمحافظة على جودتها، بالطريقة الأمثل والتكلفة المناسبة، وكذلك نمو السوق، ما سينعكس على ارتقاء الخدمة المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة، وإسهام استثمار القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، ما ينعكس إيجاباً على تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحقيق التوازن وترشيد الإنفاق العام من خلال إسهام القطاع الخاص والتكامل بين القطاعين العام والخاص.