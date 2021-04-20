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إسرائيل وبريطانيا تتفقان على إنشاء ممر سفر آمن من كورونا

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
فيروس كورونا

إسرائيل وبريطانيا تتفقان على إنشاء ممر سفر آمن من كورونا

بعد الاعتراف المتبادل باللقاحات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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اتفقت كل من إسرائيل وبريطانيا على إنشاء ممر سفر آمن من كورونا بعد الاعتراف المتبادل باللقاحات.

سار الإسرائيليون، الأحد، في الشوارع بدون كمامات بعد عام من الالتزام بوضع الكمامات الواقية من فيروس كورونا، ما يشكل محطة رئيسية في حملة التلقيح المكثفة في البلاد بهدف الانتصار على الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الخميس، عن إلغاء إلزامية وضع الكمامات في الأماكن المفتوحة بعد حصول أكثر من نصف السكان على اللقاح في واحدة من أسرع حملات التطعيم في العالم.

ويوم الاثنين من الأسبوع الماضي، تنفس البريطانيون الصعداء مع إعادة فتح المتاجر والمطاعم والنوادي بعد أن عاشت البلاد أشد القيود الحكومية لأطول فترة زمنية في العالم وسط تفشي جائحة كورونا.

واحتفالاً بالمستويات الجديدة من الحرية، تهافت المتسوقون إلى المتاجر التي شهدت طوابير طويلة. وشهد الإقبال في جميع وجهات البيع بالتجزئة في المملكة المتحدة ارتفاعاً بـ 218% مقارنة مع الأسبوع الماضي بحسب بيانات Springboard.

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